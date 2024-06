ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Maciej Firlej

Z Puszczy Niepołomice do Warty Poznań

Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że Warta Poznań nie przystąpi do tegorocznych rozgrywek Betclic 1. ligi. Po spadku z PKO Ekstraklasy klub znalazł się bowiem w trudniej sytuacji finansowej oraz organizacyjnej, chodziło m.in. o fakt rozgrywania meczów na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Wszystko jednak udało się – jako tako – wyprowadzić na prostą i zespół pod wodzą Piotra Jacka przygotowuje się już do pierwszego meczu sezonu.

Wiadomo jednak, że z Zielonymi pożegnało się już wielu piłkarzy i klub szybko musi uzupełnić braki kadrowe. Stąd też w ostatnim czasie do zespołu dołączył Filip Waluś, były już skrzydłowy Rekordu Bielsko-Biała, a dziś klub potwierdził inny ciekawy ruch. Nowym napastnikiem klubu z Poznania został bowiem Maciej Firlej, znany z występów w m.in. Ruchu Chorzów i Puszczy Niepołomice.

Firlej to 27-letni gracz na pozycję numer dziewięć, który w minionym sezonie rozegrał 10 spotkań i zdobył jednego gola. Z małopolskim klubem miał podpisaną umowę do końca minionego sezonu, jednak nie została ona przedłużona. W przeszłości był on także królem strzelców 2. ligi w barwach Znicza Pruszków. Z Wartą podpisał z klubem umowę na dwa sezony.

Czytaj więcej: Neymar otwarty na transfer do Premier League? Gigant mierzy w gwiazdę