Wisła Kraków dopina transfer. Rozmowy na ostatniej prostej

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Ardit Nikaj ma dołączyć do Wisły Kraków

Wisła Kraków nie zdołała wrócić do PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/25. Po przegranych barażach z Miedzią Legnica drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa zmuszona jest po raz kolejny powalczyć o awans. Nadchodząca kampania zapowiada się wymagająco, a krakowski klub przechodzi w trakcie letniego okienka transferowego istotne zmiany kadrowe.

Z zespołem pożegnało się kilku zawodników, ale przy Reymonta nie tracą czasu i aktywnie działają na rynku transferowym. Jednym z pierwszych wzmocnień został Darijo Grujcic, który przeniósł się do Krakowa z holenderskiej Fortuny Sittard.

Jak poinformował Szymon Janczyk z Weszlo.com, bardzo bliski podpisania kontraktu z Białą Gwiazdą jest Ardit Nikaj. To 23-letni zawodnik z albańskiego KF Skenderbeu. Albańczyk prowadzi zaawansowane rozmowy z krakowskim klubem, a finalizacja transferu wydaje się być kwestią dni.

Nikaj to ofensywny gracz, który może występować zarówno na obu flankach pomocy, jak i w roli środkowego napastnika. W minionym sezonie rozegrał 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył pięć bramek i dorzucił trzy asysty. – Jeśli na ostatniej prostej nie wydarzy się nic niespodziewanego, Ardit Nikaj w przyszłym tygodniu dotrze do Polski i podpisze kontrakt z pierwszoligowym klubem – czytamy. Transfer Nikaja ma wzmocnić siłę ofensywną Wisły, która w przyszłym sezonie znów będzie jednym z głównych kandydatów do awansu.