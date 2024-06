PressFocus Na zdjęciu: Drużyna Warty Poznań

Oficjalnie: Filip Waluś wzmocnił Wartę Poznań

Warta Poznań nie zdołała utrzymać się w Ekstraklasie, dlatego kolejny sezon spędzi w Fortuna 1 Lidze. Zielonych zatem będzie czekała w letnim okienku spora przebudowa. Drużyna wczoraj ogłosiła pierwszy transfer – Jurija Tkaczuka – a już dziś podpisała kontrakt z kolejnym zawodnikiem.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej Warta Poznań poinformowała o pozyskaniu Filipa Walusia. 19-letni pomocnik do tej pory był związany z trzecioligowym Rekordem Bielsko-Biała. Zieloni sprowadzili utalentowanego zawodnika, z którym związali się dwuletnim kontraktem. W umowie została również zawarta opcja przedłużenia o kolejne dwa sezony.

– Filip to bardzo perspektywiczny i utalentowany zawodnik, który, mamy nadzieję, przebojem wedrze się w szeregi „Zielonych”. Mimo młodego wieku jest już bardzo ograny na boiskach trzecioligowych, gdzie był wiodącą postacią zespołu, który awansował do 2. ligi. Osobiście widziałem go na żywo kilkukrotnie w barwach Rekordu i uważam, że szybko może stać się ważną częścią naszej drużyny – powiedział Dawid Frąckowiak, dyrektor sportowy Warty Poznań.

Filip Waluś w minionej kampanii rozegrał 34 spotkania na trzecioligowych boiskach. 19-latek może pochwalić się świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.

