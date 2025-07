Wisła Kraków dopięła swego. Zawodnik przedłużył kontrakt

Wisła Kraków poinformowała, że Anton Czyczkan przedłużył kontrakt. Umowa białoruskiego bramkarza będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Anton Czyczkan przedłużył umowę z Wisłą

Wisła Kraków oficjalnie poinformowała o przedłużeniu kontraktu z Antonem Czyczkanem. Białoruski bramkarz związał się z klubem nową umową, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku. 29-latek trafił pod Wawel na początku 2024 roku z gruzińskiego Dinama Batumi, jednak formalności związane z pobytem w Polsce znacząco opóźniły jego debiut. Golkiper zadebiutował dopiero w kwietniu, a w swoim pierwszym sezonie zdołał rozegrać sześć spotkań.

Kolejny sezon rozpoczął już jako pierwszy bramkarz i przez kilka kolejek był podstawowym wyborem trenera. Jednak od drugiej połowy września nie pojawił się już na boiskach Betclic 1. Ligi, a między słupkami zastąpił go Patryk Letkiewicz. Mimo to, Mariusz Jop wciąż widzi potencjał w 29-letnim zawodniku, czego dowodem jest roczny kontrakt

Anton Czyczkan to bramkarz z bogatym doświadczeniem. W przeszłości reprezentował barwy m.in. BATE Borysów, z którym trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Białorusi, oraz rosyjskiej Ufy. Do Wisły dołączył na zasadzie wolnego transferu i jak dotąd wystąpił w 19 meczach w barwach Białej Gwiazdy. Latem do krakowskiego klubu dołączyli już Julian Lelieveld z Waalwijk oraz Darijo Grujcic z Fortuny Sittard.