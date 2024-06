got. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar może zakotwiczyć w Arsenalu

Neymar według najnowszych informacji mediów jest otwarty na to, aby wrócić do gry w Europie. Serwis Goal.com sugeruje, że Brazylijczyk znalazł się na celowniku Arsenalu. Sternicy aktualnych wicemistrzów Anglii są podobno zainteresowanie pozyskaniem doświadczonego zawodnika.

32-latek dołączył do Al-Hilal latem minionego roku. Rozegrał w tej ekipie zaledwie pięć spotkań, bo doznał kontuzji zerwania więzadła krzyżowego. Miało to miejsce we wrześniu minionego roku w trakcie zgrupowania reprezentacji Brazylii. Od tamtej pory nie kopnął piłki. Niemniej Gilberto Silva jest przekonany o jakości gracza i twierdzi, że Arsenal chce go mieć u siebie.

Były reprezentant Brazylii udzielił wywiadu serwisowi Bet365, w którym mówił, że bardzo chciałby zobaczyć swojego rodaka w angielskiej ekstraklasie. – Bardzo chciałbym zobaczyć Neymara w Premier League w Arsenalu, byłoby to z pewnością interesujące. Sprawiłoby to wiele radości kibicom i uczyniło zawody jeszcze bardziej wyjątkowymi. Kiedy patrzymy na Premier League, chcemy widzieć najlepszych zawodników na świecie, a posiadanie go w drużynie byłoby wspaniale. Zobaczmy. Nie jest niemożliwe, że mógłby dołączyć do Arsenalu, czemu nie – mówił Gilberto Silva.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Neymar to 128-krotny reprezentant Brazylii. W trakcie swojej kariery bronił barw FC Barcelony czy PSG. Największymi sukcesami zawodnika są między innymi triumf w Lidze Mistrzów w 2015 roku, a także dwa mistrzostwa La Liga czy pięć mistrzowskich tytułów w Ligue 1.

Czytaj więcej: PSG blisko transferu za 120 milionów euro