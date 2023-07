Z przebiegu meczu wydaje mi się, że byliśmy drużyną lepszą. Zdominowaliśmy ten mecz jeżeli chodzi o wszystkie aspekty, ale zabrakło nam konkretów czyli po prostu bramki. Wówczas to spotkanie inaczej by wyglądało - powiedział trener Arki Gdynia.

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński, Arka Gdynia

Arka Gdynia po pierwszych dwóch meczach tego sezonu ma na swoim koncie dwa punkty

W piątek podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego zremisowali z Górnikiem Łęczna

Głos po tym spotkaniu zabrał szkoleniowiec gdynian

Słaby mecz Górnika z Arką

W piątek o godzinie 18:00 byliśmy świadkami meczu pomiędzy Górnikiem Łęczna, a Arką Gdynia. Spotkanie stało na dość niskim poziomie, a wynik 0:0 dobrze odzwierciedla przebieg rywalizacji. Niemniej wydaje się, że to gospodarze byli nieco groźniejsi, nawet pomimo większej liczby strzałów oddanych przez graczy Arki. Na konferencji prasowej mecz ten podsumował trener Wojciech Łobodziński.

– Zacznę od rezultatu, z którego nie jestem zadowolony. Z przebiegu meczu wydaje mi się, że byliśmy drużyną lepszą. Zdominowaliśmy ten mecz jeżeli chodzi o wszystkie aspekty, ale zabrakło nam konkretów czyli po prostu bramki. Wówczas to spotkanie inaczej by wyglądało. Po starciu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza mówiłem, że Arka będzie coraz lepsza i patrząc przez pryzmat ilość młodych zawodników w składzie to jestem zbudowany ich postawą, bo będą oni coraz lepsi – powiedział trener Arki Gdynia.

