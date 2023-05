"Nie mam podpisanego żadnego kontraktu. Dementuję to, bo już takie głosy słyszałem miesiąc temu" - mówi Jacek Magiera w rozmowie z portalem "Meczyki.pl" na temat ewentualnej pracy w Stali Rzeszów.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Magiera

Jacek Magiera sensacyjnie utrzymał Śląsk Wrocław w Ekstraklasie

Od jakiegoś czasu pojawiają się informację łączące szkoleniowca ze Stalą Rzeszów

Teraz głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany

“Nie mam podpisanego żadnego kontraktu”

Od dobrych kilku tygodni coraz głośniej mówi się o możliwych zmianach, do których mogłoby dojść w Stali Rzeszów. Jedną z nich miałaby być zmiana na pozycji szkoleniowca pierwszej drużyny. Wiadomo bowiem, że w nowym sezonie zespołu nie będzie prowadził skonfliktowany z zarządem Daniel Myśliwiec. Głównym kandydatem, aby go zastąpić ma być Jacek Magiera, który teraz sam odniósł się do sprawy.

– Znam się z prezesem Rafałem Kaliszem od 2018 roku. Już wtedy mówił, że chciałby, żebym zbudował z nim coś w Rzeszowie. Ale nie wiem, kiedy to będzie. Nie mam podpisanego żadnego kontraktu. Dementuję to, bo już takie głosy słyszałem miesiąc temu – powiedział doświadczony szkoleniowiec w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Magiera raptem kilka dni temu, po dramatycznej walce o utrzymanie, zdołał uratować ligowy byt dla Śląska Wrocław. Nie wiadomo jednak, czy szkoleniowiec będzie chciał kontynuować pracę we Wrocławiu.

