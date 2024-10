Skrobacz wrócił na ławkę trenerską

Jarosław Skrobacz podpisał kontrakt do końca tego sezonu z Odrą Opole z opcją przedłużenia. Klub Betclic 1. Ligi w poniedziałek rozstał się z Radosławem Sobolewskim.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Jarosław Skrobacz trenerem Odry Opole

Odra Opole nie prezentuje się najlepiej na początku sezonu Betclic 1. Lidze, co skłoniło zarząd do podjęcia drastycznych decyzji. Klub w poniedziałek oficjalnie poinformował, że Radosław Sobolewski przestał pełnić funkcję trenera. Były już szkoleniowiec poprowadził drużynę w 11 meczach i zdołał odnieść raptem trzy zwycięstwa. W minionej kolejce ligowej opolanie przegrali z Wisłą Kraków (0:5).

Klub Niebiesko-czerwonych we wtorek przekazał, że nowym trenerem został Jarosław Skrobacz. 57-letni szkoleniowiec do końca poprzedniego sezonu pracował w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Śląska drużyna spadła na trzeci poziom rozgrywkowy. W 2021 roku przejął stery w Ruchu Chorzów, z którym w 2023 roku awansował do PKO Ekstraklasy po sześciu latach przerwy.

Skrobacz na ławce trenerskiej Odry Opole zadebiutuje w środę (2 października) ze Zniczem Pruszków w zaległej 10. kolejce Betclic 1. Ligi. Trener w przeszłości prowadził Odrę Wodzisław, GKS Jastrzębie czy też Miedź Legnica. W Opolu podpisał roczny kontrakt z możliwością przedłużenia.