Banasik na wylocie z GKS-u Tychy

Rozgrywki Betclic 1. ligi w sezonie 2024/25 rozkręciły się już na dobre. Po czym to poznać? Właściwie wystarczy spojrzeć tylko na listę zwolnionych już do tej pory szkoleniowców, aby wiedzieć, że w lidze dzieje się dużo. Dotychczas z pracą pożegnali się: Rafał Smalec – Polonia Warszawa, Piotr Jacek – Warta Poznań oraz Janusz Niedźwiedź – Ruch Chorzów. Wiele jednak wskazuje na to, że do tych nazwisk w najbliższym czasie dołączy przynajmniej jeszcze jedno.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, posada Dariusza Banasika w GKS-ie Tychy jest bardzo zagrożona. Szkoleniowiec właściwie nawet nie tylko, co siedzi na gorącym stołku, ale w najbliższym czasie może dojść do zwolnienia. Klub z 1. ligi rozgląda się już nawet za potencjalnym następcą obecnego trenera.

W przypadku Banasika czarę goryczy miał przelać mecz z Bruk-Betem Termalicką Nieciecza. Zespół z Tychów przegrał 0:2 na własnym stadionie i wiele wskazuje na to, że był to tzw. gwóźdź do trumny dla kadencji Dariusza Banasika w tym zespole. Tyszanie po siedmiu kolejkach 1. ligi mają na swoim koncie tylko osiem punktów. Pracę dla GKS-u 51-latek rozpoczął w kwietniu 2023 roku. Dotychczas prowadził zespół w 52 spotkaniach, gdzie zanotował średnią punktową na poziomie 1.37.

