Ruch Chorzów przedstawił nowego trenera, który ma za zadanie wprowadzić Niebieskich z powrotem do PKO BP Ekstraklasy. Komunikat jest zgodny z medialnymi spekulacjami.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Dawid Szulczek został nowym trenerem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów jest jednym z kilku klubów, celujących w trakcie sezonu 2024/2025 w awans do PKO BP Ekstraklasy z Betclic 1. Ligi. Niestety dla kibiców Niebieskich start tej ekipy nie był udany, co zaowocowało tym, że doszła w klubie do trzęsienia ziemi i podziękowano za pracę trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi.

W kontekście następcy byłego trenera Widzewa Łódź wymieniano w mediach przede wszystkim Dawida Szulczka. Finalnie 34-latek został nowym trenerem chorzowskiej ekipy, podpisując kontrakt do końca czerwca 2026 roku.

Szulczek kilka tygodni temu zaliczył spadek z Wartą Poznań z najwyższej klasy rozgrywkowej. W ostatnich tygodniach młody trener miał też propozycję z klubów takich jak Korona Kielce czy Stal Mielec. Niemniej nie zdecydował się na tego typu projekty.

Mimo młodego wieku Szulczek ma już na swoim koncie kilka ekip w swoim trenerskim CV. Był asystentem Artura Skowronka w Wiśle Kraków. Z kole w latach 2020-2021 prowadził Wigry Suwałki.

Pochodzący ze Świętochłowic szkoleniowiec ma na swoim koncie 88 meczów w PKO BP Ekstraklasie. Zaliczył w nich 30 zwycięstw, 23 remisy i 35 porażek. Debiut w nowej ekipie Szulczek zaliczy w najbliższą sobotę, gdy Ruch w roli gospodarza na Stadionie Śląskim zmierzy się z Górnikiem Łęczna. Mecz zacznie się o godzinie 19:30.

