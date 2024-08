Europuchary na antenach Polsatu, dobre wieści dla kibiców Wisły i Jagiellonii

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Rewanżowe mecze Wisły Kraków i Jagiellonii w eliminacjach europejskich pucharów będą w telewizji

Wisła Kraków przystępowała do rywalizacji w eliminacjach do europejskich pucharów, chcąc przebrnąć co najmniej jedną rundę. Ostatecznie graczom Białej Gwiazdy udał się dotrzeć do II rundy eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszym spotkaniu z Cercle Brugge ekipa z Belgii udzieliła przedstawicielowi Betclic 1. Ligi lekcji piłki nożnej. Wiślacy przegrali swoje spotkanie różnicą pięciu bramek (1:6).

Jagiellonia Białystok miała natomiast wysoko zawieszoną poprzeczkę, bo na jej drodze stanął Ajax. Drużyna Adriana Siemieńca zaczęła dobrze zawody z ekipą z Eredivisie, strzelając szybko gola. To było jednak dobre, złego początki. Finalnie mistrz Polski przegrał z jednym z gigantów ligi holenderskiej trzema golami (1:4).

W środku tygodnia obu przedstawicieli polskiej piłki czekają rewanżowe potyczki w eliminacjach europejskich pucharów. Polsat umieścił w swoim harmonogramie spotkania z udziałem Wisły i Jagiellonii. Biała Gwiazda kolejne starcie rozegra w czwartek o godzinie 20:00. Mecz będzie emitowany na antenach TV6, Polsat Sport 3 oraz Polsat Sport Premium 2. Z kolei potyczka z udziałem Żółto-czerwonych odbędzie się również w czwartek i też o godzinie 20:00. To starcie będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

