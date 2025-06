Pogoń Siedlce sprzeda Brazylijczyka? Rośnie zainteresowanie Cassio [NASZ NEWS]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cassio

Zaczynał od czwartej ligi

Pogoń Siedlce do końca (i to bardzo dosłownie) walczyła o utrzymanie w 1. lidze i dopięła swego. Jednym z tych, który pomógł osiągnąć drużynie ten cel jest Cassio Santiago de Almeida, środkowy obrońca z Brazylii. 25-latek rozegrał 26 ligowych spotkań, w sumie spędził na boisku ponad 2 tysiące minut.



Generalnie to ciekawa historia, bo Cassio zaczynał grę w Polsce od czwartej ligi. Najpierw trafił do Narwi Ostrołęka, a potem przeszedł do Orląt R.P. Stamtąd z kolei, za darmo, przeniósł się rok temu do Pogoni Siedlce i szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Kontrakt podpisał na rok, a w umowie zawarto możliwość przedłużenia o dwanaście miesięcy. I ten zapis wszedł już w życie.

150 tysięcy złotych na stole

Obecny kontrakt wiąże więc Cassio z Pogonią do lata 2026 roku, ale niewykluczone, że już tego lata dojdzie do transferu. Z informacji goal.pl wynika, że brazylijskim obrońcą zainteresowane są trzy kluby 1. ligi. Na razie problemem jest jednak cena. Jak słyszymy, Pogoń Siedlce oczekuje za gracza ponad 300 tysięcy złotych. Tymczasem oferty, które otrzymują siedlczanie są obecnie na poziomie około 150 tysięcy złotych plus 10 procent od kolejnego transferu.



Nadchodzące okienko jest w sumie jedynym, w którym Pogoń może zarobić na tym piłkarzu. Bo jeśli Cassio zostanie, to już zimą będzie mógł podpisać umowę z innym klubem. Oczywiście, obowiązującą od lata 2026 roku.