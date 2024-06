Warta ma nowego trenera. Zaskakujący wybór

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Jacek

Oficjalnie: Piotr Jacek nowym trenerem Warty Poznań

Miniona kampania Ekstraklasy zakończyła się dla Warty Poznań ogromną porażką. Klub w ostatniej kolejce stracił miejsce gwarantujące utrzymanie i tym samym spadł do rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Drużyna „Zielono-Białych” przejdzie sporą rewolucję, bowiem współpracę z zespołem zakończył już Dawid Szulczek. Tymczasem w poniedziałek „Warciarze” przedstawili kibicom nowego trenera, który poprowadzi ekipę na zapleczu elity.

Warta Poznań za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej zdradziła, że w przyszłym sezonie drużynę poprowadzi Piotr Jacek. 47-latek urodził się w Poznaniu, ale od dwóch lat był związany ze stołecznym zespołem. Szkoleniowiec bowiem prowadził drugi zespół Legii Warszawa.

– Chcemy, aby Warta wróciła do swojego DNA i była bardziej lokalna. Dlatego też zdecydowaliśmy się na trenera Piotra Jacka, bo to człowiek stąd. Przekonał nas swoją wizją i pomysłem na to, jak „Zieloni” mają funkcjonować w nowym sezonie. Ponadto za trenerem przemawia fakt, że posiada już spore doświadczenie w pracy w piłce seniorskiej, także na poziomie I ligi. Uznaliśmy, że zasługuje na szansę, jaką niewątpliwie jest praca w pierwszoligowej Warcie Poznań – powiedział Dawid Frąckowiak, dyrektor sportowy klubu.

Warta Poznań w oficjalnym komunika cienie poinformowała o długości umowy, jaką się związała z Piotrem Jackiem.

Sprawdź także: Zdecydowana deklaracja właściciela klubu 1. Ligi. “Przystąpi do rozgrywek”