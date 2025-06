Puszcza Niepołomice po dwóch sezonach pożegnała się z Ekstraklasą, ale szybko chce wrócić do krajowej elity. Żubry właśnie ogłosiły premierowy transfer letniego okienka.

Kacper Pacocha / PressFocus Na zdjęciu: Kacper Przybyłko

Puszcza sięga po wychowanka Wisły

28 punktów i ostatnie miejsce w ligowej tabeli – w taki sposób Puszcza Niepołomice żegna się z Ekstraklasą. Podopieczni Tomasza Tułacza spędzili na szczycie dwa lata. W pierwszym sezonie Żubry uplasowały się na 12. lokacie, wyprzedzając między innymi Cracovię, Koronę Kielce i Radomiaka. Niestety, w minionych rozgrywkach specyficzna taktyka już nie dawała podobnych efektów i półfinaliści Pucharu Polski wracają na boiska 1. ligi.

Oczywiście w Niepołomicach nikt nie myśli o tym, by przerwa od Ekstraklasy była dłuższa niż sezon. Dlatego w klubie już pracują nad wzmocnieniami. Pierwszym transferem lata jest pozyskanie piłkarza spadkowicza, ale spadkowicza z 1. ligi. Nowym zawodnikiem Puszczy został Kacper Przybyłko.

Młodzieżowy reprezentant Polski to środkowy obrońca, który może występować także na pozycji defensywnego pomocnika. 20-latek przez ostatnie dwa sezony zakładał koszulkę Warty Poznań. Przybyłko jest wychowankiem Wisły Kraków – to właśnie po rozstaniu z Białą Gwiazdą przeniósł się do Wielkopolski.

✍Kacper Przybyłko nowym zawodnikiem Puszczy Niepołomice!



🔗 https://t.co/2wwIrnTlwS



Kacper, witamy w naszej rodzinie i życzymy powodzenia! pic.twitter.com/feoKUF16jf — MKS Puszcza Niepołomice (@MKSPuszcza) June 4, 2025

– Bardzo cieszę się, że dołączam do Puszczy Niepołomice. Wiem, że w tym Klubie, poprzez ciężką pracę będę mógł doskonalić swoje umiejętności i stawać się coraz lepszym obrońcą. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc drużynie w walce o najwyższe cele. Wiem też, że czeka mnie tutaj wiele pozytywnych i pięknych momentów – powiedział Przybyłko w rozmowie z klubowymi mediami.