Miedź Legnica zmienia trenera! Mamrot nie sprostał wyzwaniu

PressFocus Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Ireneusz Mamrot zwolniony, Miedź do awansu ma poprowadzić ktoś inny

Miedź Legnica w sezonie 2023/2024 wróciła do gry na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. W pierwszej kampanii po spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej nie udało się wywalczyć awansu. W międzyczasie na Dolnym Śląsku doszło do zmiany trenera, a stery w klubie na początku kwietnia ubiegłego roku przejął Ireneusz Mamrot. Zadaniem postawionym przed 54-latkiem było wywalczenie awansu do wyższej ligi.

Jak dotąd Miedź była na dobrej drodze, aby wrócić do Ekstraklasy. Aktualnie drużyna z Legnicy zajmuje 3. miejsce w Betclic 1. Lidze z dorobkiem 42 punktów. Natomiast wyniki zespołu w rundzie wiosennej pozostawiają wiele do życzenia.

“Miedzianka” w czterech meczach odniosła tylko jedno zwycięstwo, a obecnie notuje serię dwóch porażek z rzędu. Jak informuje Szymon Janczyk z portalu Weszło.com, sobotnia porażka ze Zniczem Pruszków przesądziła o losach doświadczonego trenera. Miedź zdecydowała, że Ireneusz Mamrot zostanie zwolniony, a misja powrotu do Ekstraklasy zostanie powierzona innemu szkoleniowcowi, który został już wybrany. Jego nazwisko kibice powinni poznać w najbliższym czasie.

Mamrot na ławce trenerskiej Miedzi zasiadał w trzydziestu trzech meczach. Jego bilans to 17 zwycięstw, 8 remisów i 8 porażek.

Miedź w najbliższych tygodniach czeka trudny kalendarz. Za tydzień zagrają u siebie z Wisłą Kraków, a później ich rywalem będzie m.in. Arka Gdynia, Górnik Łęczna i Ruch Chorzów.