Liverpool straci kluczowego gracza? Odrzucił nową umowę!

Liverpool walczy o przedłużenie kontraktu podstawowego obrońcy i właśnie złożył mu propozycję nowej umowy. Jednak Ibrahima Konate odrzucił tę ofertę, o czym informuje Nicolo Schira. Francuz chce odejść do giganta.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konaté and Cody Gakpo

Liverpool walczy o utrzymanie gwiazdy

Mistrzowie Anglii chcą uniknąć powtórki z rozgrywki. Po zakończeniu sezonu 2024/25 z Anfield Road pożegnał się Trent Alexander-Arnold, który po wygaśnięciu kontraktu przeniósł się do Realu Madryt. Dlatego Liverpool w tym przypadku postanowił rozpocząć rozmowy odpowiednio wcześnie – Ibrahima Konate już w styczniu będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą, ponieważ jego umowa jest ważna tylko do 30 czerwca 2026 roku.

The Reds już kontaktowali się z 23-krotnym reprezentantem Francji i złożyli mu propozycję przedłużenia współpracy o pięć lat, a więc aż do 30 czerwca 2030 roku. Jednak 26-latek postanowił odrzucić tę ofertę, o czym informuje Nicolo Schira. Aktualnie wszystko wskazuje na to, że Konate zamierza opuścić klub po zakończeniu kolejnego sezonu i już jako wolny zawodnik zmienić barwy.

Nie jest tajemnicą, iż Francuza kusi Real Madryt, a więc ekipa, przez którą Liverpool właściwie za darmo stracił już jedną gwiazdę. Teraz włodarze klubu z Anfield Road zrobią wszystko, by nie pozwolić na odejście kluczowego gracza bez kwoty odstępnego. Niewykluczone, że Konate odejdzie jeszcze tego lata lub w zimie – wszystko zależy od postępów w rozmowach nt. przedłużenia kontraktu.