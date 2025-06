fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Antonik i Angel Baena

Antonik celem ligowych rywali Miedzi

Wieczysta Kraków wywalczyła awans do pierwszej ligi po barażach. Nie jest to szczyt ambicji klubu, o czym świadczą trzy transfery, które już udało jej się sfinalizować. Do zespołu dołączyli Carlitos, Dawid Szymonowicz oraz Kamil Dankowski – na tym oczywiście nie koniec, gdyż beniaminek szykuje kolejne ruchy kadrowe.

Na radarach Wieczystej znalazł się Kamil Antonik, co ujawnił Szymon Janczyk z redakcji Weszlo.com. Skrzydłowy Miedzi Legnica to jeden z najlepszych piłkarzy w pierwszej lidze. Sezon 2024/2025 zakończył z dorobkiem dziewięciu trafień oraz dziesięciu asyst w 34 ligowych meczach. Nie ulega wątpliwościom, że byłby bardzo dużym wzmocnieniem dla Wieczystej.

Co ciekawe, o tego samego piłkarza walczy również Wisła Kraków. Na korzyść Wieczystej działa oczywiście fakt, że ma do dyspozycji znacznie większy budżet transferowy i może przekonać Miedź do sprzedaży czołowego zawodnika. Kontrakt 26-latka obowiązuje do połowy 2026 roku.

W tym momencie to Wieczysta ma większe szanse na sfinalizowanie transferu Antonika. Dla Wisły może okazać się zbyt wymagający pod kątem finansowym. Biała Gwiazda szuka wzmocnień ofensywy po odejściu Angela Baeny oraz bardzo prawdopodobnej sprzedaży Tamasa Kissa. W dalszym ciągu niepewna jest również przyszłość Angela Rodado.