Miedź Legnica pozyska czołowego gracza Betclic 2. ligi

Miedź Legnica jest blisko sprowadzenia do klubu Dmytro Sydorenko, bramkarza Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Betclic 2. ligi, poinformowała "WP SportoweFakty". To kolejny transfer klubu walczącego o awans do PKO Ekstraklasy.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Ireneusz Mamrot

Miedź Legnica blisko ciekawego transferu z 2. ligi

Miedź Legnica to czołowy zespół tego sezonu w Betclic 1. lidzie. Ekipa Ireneusza Mamrota po rundzie jesiennej zajmuje 3. miejsce w ligowej tabeli i ma na koncie 38 punktów tracąc do drugiej Arki Gdynia tylko dwa oczka. Tym samym śmiało można powiedzieć, że legniczanie są wśród ekip, które na wiosnę będą walczyć o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Pomóc w tym mają zimowe transfery, które trzeba przyznać do tej pory w Miedzi wyglądają dość obiecująco. Do klubu dołączył Mateusz Bochnak z Cracovii oraz Gustav Engvall z IFK Varnamo. A teraz okazuje się, że blisko Miedzi jest kolejny gracz. Według informacji przekazanych przez “WP SportoweFakty”, blisko transferu do klubu jest Dmytro Sydorenko, bramkarz Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Betclic 2. ligi.

22-letni Ukrainiec w tym sezonie rozegrał dla rewelacji Betclic 2. ligi 21 spotkań, w których puścił 14 goli i osiem razy zachował czyste konto i był w tym czasie czołowym graczem nie tylko swojego zespołu, ale i całej ligi. Jego umowa z ekipą Pogoni Grodzisk Mazowiecki wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

