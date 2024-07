fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Mariusz Misiura nie ucieka od krytyki

Wisła Płock w pierwszej kolejce Betclic 1 Ligi zremisowała z Kotwicą Kołobrzeg (1:1). Takie rozstrzygnięcie było jedna z największych niespodzianek pierwszej serii gier na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Na temat tej rywalizacji wypowiedział się szkoleniowiec ekipy z Płocka.

– Nie uciekamy od krytyki. Jest w pełni zasłużona. Każdemu z nas towarzyszy poczucie rozczarowania i niedosytu, że mogliśmy zrobić więcej. Zremisowaliśmy, a powinniśmy wygrać. Wisła Płock jednak nie dlatego nie wygrała, bo przeciwnik grał na czas. Nie mówiłem o tym na konferencji prasowej – rzekł trener Mariusz Misiura w audycji 1LigaRoom na kanale Goal.pl na platformie YouTube.

– Najlepsze akademie piłkarskie w Polsce zakazują gry na czas swoim drużynom, traktując to jako stratę czasu. Wiem, że moja wypowiedź podzieliła ostatnio Polskę. To ma jednak głębszy przekaz. Załóżmy, że jest osoba, zarabiająca 5-6 tysięcy złotych miesięcznie. Przyjemność pójścia na mecz to koszt 200 złotych. Jeśli dany zespół ma zawodników, w którym cały czas ktoś leży lub kradnie czas, to nie wygląda to dobrze – kontynuował szkoleniowiec Wisły Płock.

Ciekawe zdanie trenera @misiura_mariusz o grze na czas ⌚️



💬"Ktoś poświęca ciężko zarobione pieniądze, żeby zobaczyć show. A w zamian ogląda mecz, w którym co chwilę ktoś leży" pic.twitter.com/fxohab7Rkh — Goal.pl (@goalpl) July 23, 2024

W powszechnej opinii Wisła z Płock jest jednym z głównych kandydatów do awansu do elity w sezonie 2024/2025. Na ten temat też opiekun Nafciarzy zabrał głos. – Cieszę się bardzo z tego, że trafiłem do pięknego miejsca. Otaczają mnie w Wiśle Płock ludzie, którzy chcą grać w Ekstraklasie. Trafili do nas Maciej Gostomski czy Dani Pacheco, którym też przyświeca taki cel. Podobnie wygląda to u Łukasza Sekulskiego. Doszła też do nas grupa młodych zawodników, która jest głodna sukcesów. Wpasowujemy się w narrację kibiców i nie chcemy długo być w 1 Lidze. Wiemy jednak, że takie samo wyzwanie nakreśliło sobie osiem zespołów. Sami na siebie nakładamy taki cel i nakręcamy się w tym kierunku – przekazał Misiura.

Wisła pracuje nad kolejnym transferem

W trakcie letniego okna transferowego Wisła wzmocniła się na wielu pozycjach. Trener ekipy z Płocka zapowiedział natomiast, że wkrótce klub może sfinalizować kolejne wzmocnienie. – Mam nadzieję, że jeszcze jeden zawodnik do nas dołączy w tym tygodniu, który ma wzmocnić formację ofensywną. Może grać na dziesiątce – przekazał trener Nafciarzy.

W najbliższy weekend Wisła rozegra pierwsze spotkanie w roli gościa, mierząc się z Wartą Poznań. Rywalizacja będzie miała miejsce 27 lipca o godzinie 19:35. Z kolei w trzeciej kolejce na drodze Nafciarzy stanie Chrobry Głogów. Mecz odbędzie się 3 sierpnia o godzinie 17:00.

