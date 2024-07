Puszcza pracuje nad powrotem do Niepołomic, ma też wariant B

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Puszczy Niepołomice

Puszcza może wrócić do gry w Niepołomicach

Puszcza Niepołomice nie zaczęła dobrze nowego sezonu w PKO BP Ekstraklasie. Ekipa Tomasza Tułacza przegrała z Jagiellonią Białystok (0:2). Tymczasem już w najbliższy piątek zawodnicy Żubrów rozegrają pierwsze spotkanie w roli gospodarza w nowej kampanii na arenie w Krakowie. Od dłuższego czasu wiadomo, że Puszcza tylko w pierwszej części rozgrywek będzie mogła występować na tej arenie. Wieści w sprawie przekazał Mateusz Miga z TVPSport.pl.

Źródło podaje, że już w rundzie wiosennej, ekipa z Niepołomic może wrócić do gry na swoim kameralnym obiekcie. W kwietniu została podpisana umowa na przebudowę ulicy Kusocińskiego. To ma pozwolić na to, że wozy transmisyjne będą mogły wjechać na teren bazy Puszczy. TVPSport.pl ujawniło też, że klub z Niepołomic zawarł ważne porozumienie w sprawie położenia jednej z kamer.

– W poniedziałek byli u nas ludzie z Ekstraklasy i Livepark. Mierzyliśmy, na jakiej wysokości mają stanąć platformy transmisyjne, by był odpowiedni widok na murawę. Jest podpisywane też porozumienie z panią mającą działkę tuż obok stadionu. Na jej terenie – według planu – musi stanąć jedna z kamer – powiedział prezes klubu z Niepołomice – Jarosław Pieprzyca.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Gdyby jednak finalnie nie udało się Puszczy załatwić sprawy związanej z grą w Niepołomicach, to jest przygotowany plan B. Tego typu wariant zakłada, że ekipa Tomasza Tułacza musiałaby rozgrywać swoje spotkania w roli gospodarza na stadionie w Sosnowcu czyli na ArcelorMittal Park.

Czytaj więcej: Puszcza pozyskała nowego napastnika. Ciekawy nabytek z Grecji