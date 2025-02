ŁKS jest aktualnie w trakcie przygotowań do nowej kampanii. Według wieści TaToTake możliwe natomiast, że wkrótce klub z Betclic 1. Ligi pozyska nowego napastnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Marko Mrvlajević zostanie nowym zawodnikiem ŁKS-u

ŁKS zakończył pierwszą część sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w TOP 10, zajmując finalnie dziewiąte miejsce. W każdym razie celem klubu z Łodzi jest wywalczenie miejsca co najmniej w strefie barażowej. W związku z tym spadkowicz pracuje na rynku transferowym, chcąc poprawić jakość w drużynie. Ciekawe wieści przekazał portal TaToTake.

Źródło twierdzi, że wkrótce nowym graczem łodzian zostanie Marko Mrvlajević. Czarnogórzec ma zostać do ŁKS-u wypożyczony z Weres Równe z opcją transferu definitywnego. 23-letni piłkarz w tej kampanii jak na razie wystąpił w 18 meczach, notując w nich trzy trafienia i asystę. Na placu gry spędził 614 minut.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Jeśli transakcja z udziałem Mrvlajevicia stanie się faktem, to interesująco może wyglądać ofensywa ekipy Jakuba Dziółki. O miejsce w ataku nowy gracz mógłby rywalizować między innymi z: Andreu Arasą, Huseinem Baliciem czy Gustafem Norlinem.

ŁKS do ligowego grania wróci w niedzielę 16 lutego. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Mecz zacznie się o godzinie 14:30. Zanim jednak do tego dojdzie, to przed łodzianami jeszcze mecz kontrolny z GKS-em Tychy zaplanowany na 8 lutego.

Tymczasem pierwsze spotkanie o stawkę u siebie w 2025 roku ekipa z Łodzi rozegra 16 lutego. Zmierzy się wówczas z Miedzią Legnica. To starcie także jest zaplanowane na godzinę 14:30.