ŁKS przedłużył umowę z gwiazdorem. Oficjalny komunikat

ŁKS Łódź w piątek przekazał kibicom bardzo dobrą wiadomość. "Rycerze Wiosny" bowiem przedłużyli umowę z Huseinem Baliciem. Nowy kontrakt Austriaka z klubem będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Husein Balić

Oficjalnie: Husein Balić na dłużej w ŁKS-ie Łódź

ŁKS Łódź przygotowuje się do nowego sezonu, który spędzi w rozgrywkach Betclic 1 Lidze. „Rycerze Wiosny” w letnim okienku transferowym poczynili już kilka ciekawych wzmocnień. Do zespołu dołączyli m.in. Mateusz Kupczak czy też Andreu Arasa. W piątek natomiast łódzki klub przekazał bardzo dobrą wiadomość swoim kibicom.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ŁKS Łódź ogłosił przedłużenie umowy z Huseinem Baliciem. Klub związał się z austriackim skrzydłowym nowym kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 oku. W umowie 28-latka jest zawarta również opcja przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

– Husein Balić to przede wszystkim duże umiejętności piłkarskie oraz doświadczenie. To też piłkarz uniwersalny i inteligentny, który ma dobry wpływ na szatnię, więc bardzo się cieszymy, że doszliśmy do porozumienia w sprawie nowej umowy z tym piłkarzem – powiedział Robert Graf, wiceprezes zarządu ds. sportu.

Husein Balić dołączył do ŁKS-u Łódź w trakcie minionego sezonu. Austriacki skrzydłowy w koszulce „Rycerzy Wiosny” do tej pory rozegrał 13 spotkań. W tym czasie zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystą. Warto zaznaczyć, że takie statystyki zgromadził na boiskach Ekstraklasy.

Sprawdź także: Nowe wieści na temat byłego już pomocnika ŁKS-u