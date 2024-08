Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Igor Strzałek

Bruk-Bet Termalica Nieciecza wzmacnia szeregi z Legii Warszawa

Bruk-Bet Termalica Nieciecza po dotychczasowych pięciu meczach ma na swoim koncie 13 punktów i zajmuje 2. miejscu w tabeli Betclic 1. ligi. To wynik niezwykle dobry, bowiem chyba przed sezonem nikt nie stawiał na to, że Słoniki w taki sposób wejdą w nowe rozgrywki i już na starcie będą jedną z czołowych ekip ligi, a nawet staną się faworytem do awansu.

Duża w tym sukcesie zasługa trenera Marcina Brosza, który objął zespół jeszcze w poprzednim sezonie, ale to w tym zdołał wykrzesać z niego największy potencjał. Sporo pomogły w tym ciekawe transfery, ale jak się okazuje, to nie koniec wzmocnień ekipy z Niecieczy. Klub właśnie potwierdził, to o czym w mediach mówiło się od początku dnia, czyli fakt, że Igor Strzałek z Legii Warszawa dołącza do Bruk-Betu na zasadzie rocznego wypożyczenia.

20-letni Strzałek to wychowanek Legii, który w poprzednich rozgrywkach był wypożyczony do Stali Mielec. W 10 spotkaniach na poziomie PKO Ekstraklasy zanotował 1 asystę. Pomocnik w tym sezonie dla Wojskowych wystąpił dwukrotnie, a w sumie ma dla stołecznej drużyny uzbieranych 29 występów. Z trenerem Broszem zna się dobrze z reprezentacji do lat 19, gdzie zanotował kilka występów.

