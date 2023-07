Media: Raków straci czołowego piłkarza? Na stole 2,5 miliona euro

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fran Tudor

Fran Tudor ma za sobą fantastyczne występy w barwach Rakowa Częstochowa

Teraz Medaliki mogą niespodziewanie rozstać się z Chorwatem

Niemieckie FC Koeln oferuje za defensora 2,5 miliona euro

Duże osłabienie Medalików?

Raków Częstochowa w miniony wtorek oficjalnie rozpoczął sezon 2023/2024. Mistrzowie Polski w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów mierzyli się z Florą Tallinn, z którą wygrali w pierwszym meczu 1-0. Desygnowany do wyjściowej jedenastki był Fran Tudor, który nieoczekiwanie może rozstać się po latach z drużyną Dawida Szwargi.

Media donoszą, że fantastyczne występy Chorwata zaowocowały poważnym zainteresowaniem z Niemiec. Ofertę za zawodnika złożyło FC Koeln. Przedstawiciel Bundesligi jest gotowy zapłacić mistrzom Polski aż 2,5 miliona euro.

Z pewnością dla Rakowa byłoby to gigantyczne osłabienie, bowiem Tudor pełni w drużynie kluczową rolę. Nie zmienia to jednak faktu, że wizja tak poważnego zarobku może przekonać władze klubu do rozstania.

W minionym sezonie Tudor zgromadził w Ekstraklasie dwa trafienia oraz siedem asyst. Otrzymał także nagrodę dla najlepszego obrońcy ligi.

