Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków to jedno z najciekawszych spotkań 32. kolejki Fortuna 1. Ligi. Gospodarze ciągle marzą o awansie do baraży o Ekstraklasę, natomiast Biała Gwiazda goni ŁKS i Ruch w walce o bezpośrednią kwalifikację do krajowej elity. Znamy składy na to starcie.