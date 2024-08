GKS Tychy poinformował, że nowym zawodnikiem ich zespołu został niejaki Yannick Woudstra. Jest to 22-letni napastnik z Niemiec, który ostatnio grał w drugiej lidze austriackiej.

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Banasik

Napastnik z Niemiec pomoże przełamać złą passę?

GKS Tychy bardzo przeciętnie rozpoczął nowy sezon Betclic 1. ligi. Zespół, który miał w tym sezonie walczyć nie tylko o baraże, a być może także o bezpośredni awans po czterech pierwszych kolejkach ma na swoim koncie raptem cztery punkty. Dotychczas bowiem podopieczni Dariusza Banasika zremisowali każdy mecz. Szkoleniowiec wciąż szuka remedium na bolączki swojej drużyny i być może znajdzie je w transferze nowego napastnika.

Do zespołu GKS-u Tychy dołączył właśnie bowiem niejaki Yannick Woudstra. Jest to 22-letni napastnik rodem z Niemiec, który ostatnio związany był z Floridsdorfer AC w drugiej lidze austriackiej. Na koncie ma jednak także występy w niższych ligach niemieckich. W sumie wystąpił w 99 meczach w swojej karierze zdobył 28 bramek i zanotował 4 asysty. Ma holenderskie i niemieckie obywatelstwo.

Yannick Woudstra podpisał z GKS-em Tychy roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 2 lata. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 200 tysięcy euro. Z pewnością atutem Niemca jest wzrost, mierzy on bowiem 193 cm. To szósty letni transfer tyszan.

