ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Ajax lub Panathinaikos kolejnym rywalem Jagiellonii

Jagiellonia Białystok przegrała aż 1:5 z Bodo/Glimt w dwumeczu i odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów na etapie III rundy. Zaznaczmy, że Duma Podlasia nie żegna się jednak z europejskimi pucharami. Mistrz Polski zagra bowiem w IV rundzie kwalifikacji do Ligi Europy, gdzie zmierzy się z Ajaksem Amsterdam lub Panathinaikosem Ateny.

W pierwszym spotkaniu obu zespołów w Grecji padł wynik 1:0 dla holenderskiego klubu, więc to drużyna z Johan Cruyff Areny najprawdopodobniej będzie kolejnym rywalem Jagiellonii Białystok. Ten dwumecz odbędzie się 22 i 29 sierpnia. Nawet jeśli Żółto-Czerwoni odpadną z kolejnych rozgrywek, to na wiosnę będą grać na europejskich boiskach.

Podopieczni Adriana Siemieńca są bowiem już pewni awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. To ogromny sukces Dumy Podlasia, która przeżywa najlepszy czas w historii. Przypomnijmy, że Jaga w poprzednim sezonie sięgnęła po pierwsze mistrzostwo Polski, a w aktualnej kampanii zasiada na fotelu lidera PKO BP Ekstraklasy.

– Wygrała drużyna lepsza. Przegraliśmy z bardzo dobrym zespołem. To dla nas duża nauka i bezcenne doświadczenie. Chcemy szukać tego, co było dobre, a wiele fragmentów mieliśmy obiecujących. Na tych fragmentach będziemy budować to, co dalej. Jestem dumny z tej drużyny i nie zmienię swojego nastawienia – przyznał trener Jagiellonii Białystok po wczorajszym starciu w Norwegii, cytowany przez klubowe media.