GKS Katowice uhonoruje swojego kadrowicza, konkretna premia

GKS Katowice notuje świetny czas. Od momentu, gdy ekipa Rafała Góraka awansowała do PKO BP Ekstraklasy, rośnie moda na GieKSę. Pomoże w tym powołanie Mateusza Kowalczyka do kadry.

Mateusz Kowalczyk z premią od GKS-u Katowice

GKS Katowice w trakcie letniego okna transferowego dokonał jakościowych wzmocnień. Ekipę Rafała Góraka wzmocnili między innymi: Adam Zrelak, Bartosz Nowak, Borja Galan czy Mateusz Kowalczyk. Ostatnio w szeregach katowickiej ekipy miał wypełnić lukę po tym, jak z klubem rozstał się Antoni Kozubal. Zawodnik szybko zaaklimatyzował się w nowej drużynie.

Kowalczyk trafił do GieKSy na wypożyczenie z Broendby. 20-latek ma bronić barw ekipy z Katowic do końca trwającej kampanii. W pięciu dotychczasowych występach w szeregach Trójkolorowych piłkarz zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę. To zaowocowało powołaniem do drużyny narodowej.

Tymczasem biuro prasowe katowickiej ekipy przekazało, że wyróżnienie Kowalczyka skutkować będzie dodatkową premią dla zawodnika. “W związku z powołaniem Mateusza Kowalczyka do seniorskiej reprezentacji Polski prezes GKS-u Katowice Krzysztof Nowak podjął decyzję, że uhonoruje decyzję Zarządu Klubu z 2007 roku o przyznaniu premii w wysokości 10 000 zł dla zawodnika GieKSy, który jako następny reprezentant naszego Klubu zostanie w ten sposób wyróżniony przez selekcjonera” – brzmi wiadomość opublikowana na profilu GieKSy na platformie X.

Reprezentację Polski dowodzoną przez Michała Probierza czekają we wrześniu dwa spotkania wyjazdowe w Lidze Narodów UEFA. Najpierw w czwartek 5 września zawodników Biało-czerwonych czeka starcie ze Szkocją. Z kolei 8 września polski zespół zmierzy się z Chorwacją.

