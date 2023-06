PressFocus Na zdjęciu: Jakub Dziółka - Skra Częstochowa

Jakub Dziółka przestał pełnić funkcję trenera Skry Częstochowa

Drużyna spod Jasnej Góry pożegnała się z Fortuna 1. ligą

Umowa między stronami nie została przedłużona

Skra spadła z ligi

Sytuacja Skry Częstochowa od początku sezonu była bardzo trudna. Klub borykał się z wieloma problemami poza sportowymi, w tym w szczególności finansowymi. Do tego jakość kadry wyraźnie odstawała na pierwszoligowym tle. Jednak pomimo tego zespołowi w kilku meczach udało się napsuć krwi zdecydowanie mocniejszym rywalom. To jednak zbyt mało, aby utrzymać się w Fortuna 1. lidze.

Teraz klub poinformował o rozstaniu z trenerem Jakubem Dziółką.

– Trener Dziółka objął Skrę przed startem rozgrywek 2021/2022. Drużyna pod jego wodzą imponowała w pierwszym sezonie na poziomie Fortuna 1 Ligi i zapewniła sobie utrzymanie na kilka kolejek przed końcem. Mimo iż bieżąca kampania zakończyła się niepomyślnie, to z pewnością oceniając postawę zespołu należy wziąć pod uwagę trudne warunki codziennego funkcjonowania i pracy, co było pokłosiem modernizacji stadionu przy ulicy Loretańskiej. Trener Dziółka wprowadził do Skry wielu młodych zawodników. Odważnie stawiał na mniej doświadczonych graczy, którzy pod jego wodzą rozwijali się w dynamicznym tempie. Nie ulega wątpliwości, iż Jakub Dziółka zapisał ważną kartę w najpiękniejszym rozdziale dotyczącym historii Skry Częstochowa – czytamy na oficjalnej stronie klubowej.

Czytaj więcej: Indywidualny triumf Roberta Lewandowskiego w Hiszpanii. “Król”