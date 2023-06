Indywidualny triumf Roberta Lewandowskiego w Hiszpanii. “Król”

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski został królem strzelców La Liga

Polak w swoim debiutanckim sezonie zdobył 23 bramki w lidze hiszpańskiej

Tym samym wyprzedził Karima Benzemę o 5 trafień

Kapitalny dorobek Lewandowskiego

Robert Lewandowski odnalazł się w Hiszpanii bardzo dobrze, choć trzeba zaznaczyć, że miewał problemy. To jednak nie zmienia faktu, że Polak w kończącym się właśnie sezonie był bardzo ważnym ogniwem Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski walnie przyczynił się do zdobycia przez “Dumę Katalonii” tytułu mistrza Hiszpanii, a do tego zdobył indywidualne wyróżnienie.

Mowa tu oczywiście o tytule króla strzelców La Liga. Napastnik w obecnej kampanii zdobył 23 gole w 33 ligowych spotkaniach. A to oznacza, że wyprzedził drugiego w tej klasyfikacji Karima Benzemę o pięć trafień.

Kolejny "słaby sezon" Roberta Lewandowskiego, w którym zdobywa mistrzostwo i trofeum króla strzelców ligi, w której gra. Ehhh…. 😩😉 pic.twitter.com/UCvgNryJiR — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 4, 2023

