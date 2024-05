Bramkarz Wisły Kraków się wygadał? Ma zostać na kolejny sezon

Wisła Kraków musi podjąć szereg istotnych decyzji dotyczących kadry zespołu na przyszły sezon. Wygląda na to, że w klubie zostanie Anton Cziczkan. Bramkarz opublikował w mediach społecznościowych sugerującą wiadomość.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Anton Czyczkan

Cziczkan zostanie w Wiśle?

Wisła Kraków nie zrealizowała głównego celu, jakim był awans do Ekstraklasy. Fatalny sezon osłodziła wygrana w Pucharze Polski, choć kibice w pierwszej kolejności oczekiwali skutecznej gry w pierwszej lidze. W najbliższych dniach Biała Gwiazda będzie musiała podjąć szereg kluczowych decyzji – pożegnała już Kiko Ramireza, a niepewna pozostaje przyszłość trenera Alberta Rude. Wyczekuje się również pierwszych ruchów kadrowych.

Wygląda na to, że w Krakowie na przyszły sezon pozostanie Anton Cziczkan. Wisła sprowadziła Białorusina zimą, lecz z uwagi na problemy formalne, Rude mógł skorzystać z niego dopiero pod koniec kwietnia. Wówczas wskoczył do bramki, wygrywając rywalizację z Alvaro Ratonem. We wszystkich rozgrywkach Cziczkan zaliczył sześć występów, ani razu nie zachowując czystego konta. Z nim między słupkami Wisła ograła Pogoń Szczecin w finale Pucharu Polski.

Umowa Białorusina obowiązywała tylko do końca sezonu, natomiast zawierała opcję przedłużenia, z której klub zapewne skorzystał lub poinformował, że zamierza to zrobić. Sugerujące są słowa zawodnika, który podsumował w mediach społecznościowych zakończoną kampanię.

“Dziękuję wszystkim, którzy są częścią wiślackiej społeczności, szczególnie kibicom. Wasze wsparcie podczas sezonu było ogromne i zawsze pomocne! Zasługujecie na więcej. Tylko z wami możemy osiągnąć nasz sukces. Najlepsze dopiero przed nami. Do zobaczenia wkrótce” – napisał Cziczkan.

