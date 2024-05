Wisła Kraków po historycznie słabym wyniku w lidze ma do podjęcia szereg kluczowych decyzji. Wciąż nie wiadomo, co dalej z Albertem Rude. "WP Sportowe Fakty " donosi, że klub zaoferował Hiszpanowi nowy kontrakt, a piłka jest po jego stronie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Albert Rude

Albert Rude na dłużej w Wiśle?

Wisła Kraków katastrofalnie zakończyła sezon 2023/2024, bowiem dziesiąte miejsce w pierwszej lidze to najgorszy wynik w historii klubu. Na początku maja udało się zdobyć Puchar Polski, lecz ten sukces został przyćmiony fatalną dyspozycją w rozgrywkach ligowych. Kibice są wściekli i oczekują zmian w pionie sportowym oraz kadrze. Biała Gwiazda ma przed sobą szereg kluczowych decyzji, które ukształtują przyszłość pierwszoligowca.

We wtorek oficjalnie pożegnano Kiko Ramireza, co media sugerowały od bardzo dawna. “WP Sportowe Fakty” sugeruje, że w najbliższym czasie nie zostanie powołana nowa osoba na stanowisko dyrektora sportowego. Nie jest także prawdą, że poszerzone zostaną kompetencje Alberta Rude, który miałby według plotek odpowiadać także za transfery. Pod znakiem zapytania stoi samo pozostanie Hiszpana, choć tutaj również dochodzi do skrajnych informacji.

Samuel Szczygielski donosił, że Wisła Kraków rozgląda się za nowym trenerem, a Rude najprawdopodobniej odejdzie. “WP Sportowe Fakty” informuje natomiast, że Biała Gwiazda preferuje dalszą współpracę, a nawet zaoferowała Hiszpanowi nową umowę. Piłka jest po jego stronie – jeśli ją przyjmie, będzie prowadził zespół również w kolejnym sezonie. W innym przypadku Wisła rozpocznie poszukiwania nowego szkoleniowca, z myślą o zatrudnieniu Polaka.

Wisła musi się spieszyć, bowiem na rynku trenerskim zaraz może zabraknąć odpowiednich kandydatów. Mariusz Misiura negocjuje z kilkoma pierwszoligowymi klubami, zaś Dawid Szulczek jest kuszony stanowiskiem w Łodzi.