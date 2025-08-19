Znicz Pruszków – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (19.08.2025)

Znicz Pruszków - Wisła Kraków, typy na wtorkowy mecz 6. kolejki Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda zmierza po kolejną wygraną. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Znicz – Wisła, typy i przewidywania

Wisła Kraków czekała na kolejny mecz ponad tydzień. W piątej kolejce nie zagrała, gdyż jej rywalizacja z Wieczystą Kraków została przełożona. Mogła więc przyglądać się ligowym rywalem, a w szczególności Zniczowi Pruszków, z którym zagra już we wtorek. Sezon w Pruszkowie zaczął się fatalnie – pięć meczów, zero punktów i aż 18 straconych bramek. Znicz to obecnie najgorszy zespół w lidze, co oczywiście Biała Gwiazda spróbuje bezwzględnie wykorzystać.

Faworyt na papierze jest olbrzymi. Wisła Kraków na starcie kampanii spisuje się wyśmienicie, a na rozkładzie ma już znacznie mocniejsze zespoły, które z pewnością uwikłają się w walkę o awans. Wygląda na to, że Znicz do takowych nie należy, więc zwycięstwo jest mocno wyczekiwane. Mój typ – Wisła wygra.

Znicz – Wisła, ostatnie wyniki

Znicz Pruszków to w chwili obecnej najsłabsza ekipa w pierwszoligowej stawce. Nie ma na koncie choćby punktu, a w pięciu meczach stracił aż 18 bramek. Ostatnie trzy spotkania to wysokie porażki z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0-4), Polonią Warszawa (1-4) oraz Wieczystą Kraków (0-4). Nie pomogła nawet zmiana trenera – Znicz ma olbrzymie problemy nie tylko w defensywie, ale również ze strzelaniem goli.

Znicz – Wisła, historia

W zeszłym sezonie Znicz Pruszków zaprezentował się jako bardzo niewygodny rywal dla Wisły Kraków. Zarówno jesienią, jak i wiosną Zniczowi udało się w tej rywalizacji zdobyć komplet punktów. Ostatnia wygrana Białej Gwiazdy nad Zniczem miała miejsce sezon wcześniej, kiedy to w Pruszkowie padł wynik 3-2 dla gości.

Znicz – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – wygrana Wisły Kraków jest bardzo prawdopodobna. Kurs na trzy punkty dla gości wynosi raptem 1.34. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Znicza Pruszków jest to aż 6.80. Kurs na remis wynosi z kolei 5.00. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Znicz Pruszków Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2025 10:21 .

Znicz – Wisła, kto wygra?

Znicz – Wisła, transmisja meczu

Mecz Znicz Pruszków – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30. Można go śledzić w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Dostęp do spotkania na żywo u bukmachera można uzyskać, zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również zagrać kupon za min. 2 zł oraz posiadać na koncie dostępne środki.

