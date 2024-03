PressFocus Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Znicz Pruszków Bruk-Bet Termalica Nieciecza Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2024 18:06 .

Znicz – Termalica, typy i przewidywania

Obie drużyny raczej rozczarowują po przerwie zimowej. Ich forma jest daleka od zachwycającej, dlatego trudno przewidzieć jak potoczy się ten pojedynek. To, co zwraca uwagę to gra w defensywie Znicza i Termaliki. Ekipa z Pruszkowa tylko raz w ostatnich trzech meczach zachowała czyste konto, natomiast z ekipa z Niecieczy ani razu. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

ComeOn 1,88 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź ComeOn

Znicz – Termalica, ostatnie wyniki

Znicz po przerwie zimowej pokonał Zagłębie Sosnowiec, jednak w dwóch kolejnych meczach zanotował porażki. Najpierw z Lechią Gdańsk, a następnie GKS-em Katowice. Obecnie zajmuje dwunastą lokatę w tabeli Fortuna 1 Ligi. Termalica jest miejsce wyżej z trzypunktową przewagą. Zespół z Niecieczy pozostaje jeszcze bez wygranej po przerwie zimowej. W tym czasie zremisował pojedynki z Wisłą Płock i Chrobrym Głogów oraz przegrał z Motorem Lublin.

Znicz – Termalica, historia

W pierwszym meczu tego sezonu Termalika pokonała przed własną publicznością Znicz 1:0. Wcześniej obie drużyny spotkały się w 2014 roku w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. Wtedy lepszy okazał się zespół z Pruszkowa, który zwyciężył 2:1.

Znicz – Termalica, kursy bukmacherów

Według ekspertów faworytem spotkania jest Termalica. Jednak kursy na zwycięstwo ekipy z Niecieczy są dość wysokie i oscylują wokół 2,25. Warto jednak pamiętać, że forma obu drużyn nie zachwyca i trudno przewidzieć losy spotkania. Nasz kod promocyjny do ComeOn pozwala skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł.

Znicz – Termalica, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Zwycięstwem Znicza 0% Remisem 0% Zwycięstwem Termaliki 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zwycięstwem Znicza

Remisem

Zwycięstwem Termaliki

Znicz – Termalica, przewidywane składy

Znicz Pruszków: Mleczko, Yukhymovych, Blyszko, Grudzinski, Wawszczyk, Nowak, Majewski, Pomorski, Kendzia, Tabara, Stanclik.

Termilca Nieciecza: Topor, Hilbrycht, Spendlhofer, Putivtsev, Wolski, Ambrosiewicz, Nowakowski, Karasek, Jakubik, Radwański, Wróbel.

Znicz – Termalica, transmisja meczu

Mecz Znicza Pruszków z Termilką Nieciecza nie będzie transmitowany w polskiej telewizji. Pojedynek można obejrzeć jedynie online w Polsat Box Go po wykupieniu miesięcznej subskrypcji lub w systemie PPV, gdzie koszt pojedynczego spotkania to 10 zł. Początek o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.