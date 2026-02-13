Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Miedziowych stanie naprzeciwko zespołu Medalików. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższą sobotę, 14 lutego o godzinie 17:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Filip Kocaba

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

W 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy czeka nas starcie w czołówce tabeli – Zagłębie Lubin zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Ekipa Miedziowych z 31 punktami zajmuje 4. miejsce, natomiast zespół Medalików posiada 30 oczek i plasuje się na 6. pozycji. Obie drużyny walczą o jak najwyższe lokaty, co zapowiada emocjonujące oraz wyrównane spotkanie. To jedno z ciekawszych starć tego weekendu w polskiej lidze. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższą sobotę, 14 lutego o godzinie 17:30.

W meczu pomiędzy Zagłębiem a Rakowem stawiam na remis. Uważam, że obie drużyny mają swoje argumenty i ostatecznie może dojść do podziału punktów. Mój typ: remis.

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

W Zagłębiu Lubin nie zagrają Dominik Hładun, Aleks Ławniczak, Cyprian Popielec oraz Marcel Reguła. W Rakowie Częstochowa zabraknie Pawła Dawidowicza, Ericka Otieno, Vladyslava Kochergina, Zorana Arsenicia i Iviego Lopeza. Zatem obie drużyny będą musiały radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników, co może wpłynąć na przebieg rywalizacji.

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Na początku rundy wiosennej Zagłębie Lubin gra w kratkę – wygrało 2:1 z Koroną Kielce, ale za to przegrało 0:2 z GKS-em Katowice. Z kolei Raków Częstochowa na boiskach PKO BP Ekstraklasy zremisował 0:0 z Radomiakiem Radom i uległ Wiśle Płock 1:2, pokazując się ze słabszej strony. Oba zespoły szukają więc stabilizacji formy przed kolejnymi meczami.

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa, historia

Ostatnie bezpośrednie starcia Zagłębia Lubin z Rakowem Częstochowa były bardzo wyrównane. W pięciu poprzednich meczach lepiej wypadła jednak ekipa Medalików – drużyna z Jasnej Góry odniosła aż trzy zwycięstwa. W opisywanym okresie zespół Miedziowych wygrał dwa razy. W tym czasie nie byliśmy świadkami ani jednego remisu.

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Zagłębia Lubin wynosi mniej więcej 3.50, typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to około 2.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.20. Załóż konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Burić – Orlikowski, Nalepa, Michalski, Yakuba – Kocaba, Kolan – Sypek, Kowalczyk, Lucić – Kosidis

Raków Częstochowa: Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Bulat, Repka, Silva – Pieńko, Diaby-Fadiga – Brunes

Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Interesująco zapowiadający się pojedynek między Zagłębiem Lubin a Rakowem Częstochowa będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Tę potyczkę możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Robert Skrzyński i Michał Żyro. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w nadchodzącą sobotę, czyli 14 lutego, o godzinie 17:30.

