Zagłębie Lubin – Stal Mielec, typy i przewidywania

Zespół Waldemara Fornalika jest już matematycznie utrzymany w Ekstraklasie. Podopieczni Kamila Kuzery mają zaś nikłą szansę na spadek. Sądzimy, że Stal będzie chciała zapewnić sobie ligowy byt już w piątek. Stąd też uważamy, że mielczanie pokonają Zagłębie, które w domowych meczach jest najgorzej punktującą drużyną w lidze.

Zagłębie Lubin – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

Obaj szkoleniowcy mają względny komfort wyboru składu. Zagłębiu zapewne nie pomoże Bartolewski. Stal obędzie się zaś prawdopodobnie bez Barauskasa i Ratajczyka.

Zagłębie Lubin – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Minione trzy kolejki były bardzo udane dla ekipy z Lubina. Zagłębie wygrało trzy kolejne mecze, tracąc zaledwie jednego gola. Drużyna Waldemara Fornalika rozprawiła się z: Widzewem, Lechią oraz Cracovią.

Piłkarze Stali w analogicznym okresie zgromadzili mniejszy dorobek punktowy. Mielczanie rozprawili się na własnym boisku z Koroną Kielce. Gracze Kamila Kuzery zremisowali natomiast bezbramkowo z Wisłą i Lechią.

Zagłębie Lubin – Stal Mielec, historia

Poprzedni bezpośredni mecz miał miejsca na początku listopada ubiegłego roku. Wówczas nie było wątpliwości, który zespół jest lepszy. Stal ograła Zagłębie aż 3:0.

Zagłębie Lubin – Stal Mielec, kursy bukmacherów

Zagłębie Lubin – Stal Mielec, przewidywane składy

Zagłębie Lubin – Stal Mielec, transmisja meczu

Piątkowy pojedynek Zagłębia ze Stalą będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie można obejrzeć również Internecie w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty CANAL+, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

