Brighton – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2024)

Brighton – Man City, typy bukmacherskie

Manchester City do czwartkowego spotkania przystąpi zajmując trzecie miejsce w tabeli. Do prowadzącego Arsenalu ma cztery punkty straty, natomiast do drugiego Liverpoolu tylko jeden. Jednocześnie Obywatele mają do rozegrania dwa mecze więcej, więc sprawę mistrzowskiego tytułu mają we własnych rękach. W czwartek nie spodziewam się żadnej niespodzianki, ale kursy na wygraną Man City nie są wysokie. Zwracam natomiast uwagę na promocję Betfan, który oferuje bonus 200 zł za zaledwie jedno celne podanie Jakuba Modera. Mój typ: celne podanie Modera.

Betfan *10.00 celne podanie Modera Zagraj!

Bonus 200 zł za celne podanie Modera

Jakub Moder jest poważnym kandydatem do występu od pierwszej minuty w czwartkowym spotkaniu. Świetną promocję z tym związaną przygotował BETFAN, który nowym klientom oferuje zgarnięcie bonusu 200 zł za jedno celne podanie reprezentanta Polski. Jak skorzystać z tej oferty? Wyjaśniam krok po kroku.

Zarejestruj konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL. Wyraź przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości dokładnie 20 zł Postaw pierwszy po rejestracji kupon SOLO lub AKO i umieść na nim dowolne zdarzenie z meczu Brighton – Man City Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 Stawka kuponu musi wynosić dokładnie 20 zł Jeśli Moder zaliczy celne podanie w meczu z City, w ciągu 48 godzin od zakończenia promocji otrzymasz freebet 200 zł

Brighton – Manchester City, ostatnie wyniki

Brighton ostatnich tygodni nie może zaliczyć do udanych, bowiem nie wygrał żadnego z czterech ostatnich ligowych meczów. W tym czasie zaliczył dwie porażki (1:2 z Liverpoolem i 0:3 z Arsenalem) oraz dwa remisu (0:0 z Brentfordem, 1:1 z Burnley). Z ostatnich siedmiu meczów w Premier League Brighton wygrało tylko jedno.

Manchester City może się pochwalić trzema ligowymi wygranymi z rzędu. W ostatnich meczach Premier League wygrywał z Aston Villą (4:1), Crystal Palace (4:2) i Luton Town (5:1). W międzyczasie drużyna Josepa Guardioli pożegnała się z Ligą Mistrzów (porażka w dwumeczu z Realem Madryt) i awansowała do finału Pucharu Anglii. W meczu na londyńskim Wembley pokonała w ostatni weekend 1:0 Chelsea.

Brighton – Manchester City, historia

Manchester City wygrał 4 z 5 ostatnich ligowych pojedynków z Brighton. W październikowym meczu na Etihad Stadium gospodarze wygrali 2:1. Z kolei ostatni mecz z Brighton w roli gospodarza, który odbył się w maju ubiegłego roku, zakończył się remisem 1:1.

Brighton – Man City, kursy bukmacherskie

Manchester City jest zdecydowanym faworytem czwartkowego spotkania. Potwierdzają to również kursy bukmacherskie. Rozważając typ na wygraną Manchesteru City kurs w STS wynosi 1.38. W przypadku typowania niespodzianki, jaką byłaby wygrana gospodarzy, kursy wynosi 7.70. Przy okazji tego meczu można skorzystać w STS zakładu bez ryzyka 100 zł, który odbierzesz podając STS kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

Brighton – Man City, przewidywane składy

Obie drużyny do czwartkowego spotkania przystąpią osłabieni. Największym nieobecnym niewątpliwie będzie Erling Haaland, który zmaga się z problemami mięśniowymi. W składzie Manchesteru City może zabraknąć także Phila Fodena i Johna Stonesa.

Brighton będzie z kolei musiało poradzić sobie bez takich zawodników jak Estupinan, Ferguson, Gilmour, Hinshelwood, March, Lamptey, Milner czy Mitoma. Szansę gry od pierwszej minuty może natomiast otrzymać Jakub Moder.

Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Brighton Roberto De Zerbi 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 14 Adam Lallana 19 Valentín Barco 23 Jason Steele 31 Ansu Fati 40 Facundo Buonanotte 42 Odel Offiah 44 Cameron Peupion 55 Mark O’Mahony 2 Kyle Walker 5 John Stones 6 Nathan Aké 10 Jack Grealish 18 Stefan Ortega 21 Sergio Gomez 27 Matheus Nunes 47 Phil Foden 52 Oscar Bobb

Brighton – Manchester City, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Brighton i Manchesterem City rozegrany zostanie w czwartek (25 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania prowadzona będzie na kanale CANAL+ Sport i platformie streamingowej Viaplay.

