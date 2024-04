GKS Katowice - Górnik Łęczna, typy na mecz 29. kolejki I Ligi. W czwartek zagrają ze sobą dwie drużyny, które liczą się w walce o awans do Ekstraklasy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Pavol Stano

GKS Katowice Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2024 10:34 .

GKS Katowice – Górnik, typy i przewidywania

GKS Katowice i Górnik Łęczna wiosną punktują na tyle dobrze, że mają bardzo duże szanse, aby do samego końca sezonu walczyć o awans do Ekstraklasy. Obie drużyny przebywają obecnie w strefie barażowej, co zwiastuje ciekawe bezpośrednie starcie. Wiosna należy do ekipy Rafała Góraka – seria zwycięstw sprawiła, że wspięli się w ligowej tabeli do ścisłej czołówki, dając sobie możliwość zbliżenia się nawet do drugiego miejsca, które daje bezpośredni awans do elity. Jak zakończy się ta przygoda? Zarówno GKS Katowice, jak i Górnik Łęczna w poprzedniej kolejce straciły punkty, dlatego pragną jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę.

Pod wodzą Pavola Stano Górnik Łęczna konsekwentnie zmienia swoją tożsamość. W pierwszej części sezonu bazował na bardzo skutecznej defensywie, co prowadziło go do wielu zwycięstw. Po zwolnieniu Ireneusza Mamrota wajcha się przestawiła, a mecze z udziałem Górnika ogląda się dużo przyjemniej. Czwartkowy mecz z GKS-em zapowiada się więc dość interesująco, mając na uwadze, że to obecnie druga najskuteczniejsza ofensywa w stawce. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

GKS Katowice – Górnik, ostatnie wyniki

GKS Katowice po zakończeniu imponującej serii zwycięstw zaliczył dwa kolejne mecze ze stratą punktów. Prestiżowa wygrana nad Lechią Gdańsk (1-0) nie okazała się więc motorem napędowym, bowiem tydzień później lepsza od GKS-u Katowice okazała się Odra Opole (1-3), a kilka dni temu zespół Rafała Góraka wypuścił z rąk dwubramkowe prowadzenie i zremisował na wyjeździe z Termalicą 2-2. W ligowej tabeli GKS zajmuje czwartą lokatę, a do drugiej ARki Gdynia traci dziewięć punktów.

Górnik Łęczna zgromadził do tej pory punkt mniej. Poprzednia kolejka nie była udana również dla drużyny Pavola Stano, która przegrała u siebie z liderującą w tabeli Lechią Gdańsk (0-1). Wcześniej przydarzyły się trzy kolejne wygrane z ekipami ze strefy spadkowej – Resovią Rzeszów (3-2), Podbeskidziem (2-0) oraz Zagłębiem Sosnowiec (1-0).

GKS Katowice – Górnik, historia

Wiosną te drużyny zagrały między sobą w ramach 12. kolejki I Ligi. Górnik Łęczna przed własną publicznością podzielił się punktami z GKS-em Katowice, remisując 1-1. Absolutnie czołową postacią tego widowiska był Jonathan De Amo, który najpierw wyprowadził Górnika na prowadzenie, a później strzelił bramkę samobójczą i doprowadził tym do wyrównania.

GKS Katowice – Górnik, kursy bukmacherskie

GKS Katowice – Górnik, przewidywane składy

GKS Katowice: Kudła, Janiszewski, Jaroszek, Jędrych, Wasielewski, Kozubal, Baranowicz, Rogala, Błąd, Shibata, Bergier

Górnik Łęczna: Gostomski, Bednarczyk, Klemenz, Cisse, Durmus, Deja, Łukasiak, Młyński, Żyra, Gąska, Roginic

GKS Katowice – Górnik, kto wygra?

GKS Katowice – Górnik, transmisja

Czwartkowy mecz GKS Katowice – Górnik Łęczna rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w telewizji na Polsat Sport Extra.

