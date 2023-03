Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur: typy na mecz w 26. kolejce angielskiej Premier League. Obie ekipy są podrażnione ostatnimi niepowodzeniami. Bukmacherzy uważają, że Koguty będą miały tutaj więcej do powiedzenia, ale nie jest to przesądzone... Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Można w niej znaleźć na przykład aktualne kursy bukmacherskie i informację o transmisji.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Molineux Stadium Premier League Wolverhampton Tottenham

Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur: typy i przewidywania

W spotkaniu Wilków z Kogutami faworytami są goście. I to oni naszym zdaniem zanotują zwycięstwo w sobotniej potyczce. Gospodarze są bez formy. Trudno to inaczej ująć, skoro w trzech poprzednich spotkaniach ligowych nie zanotowali nawet jednego zwycięstwa. Londyńczycy w poprzednią niedzielę pokonali u siebie Chelsea 2:0. W środę przegrali zaś w 1/8 finału FA Cup z Sheffield United 0:1. Wydaje się jednak, że ta porażka zmotywuje Koguty do tego, by zaprezentować się z jak najlepszej strony na terenie Wilków, które są obecnie “bezzębne”.

Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur: sytuacja kadrowa

W szeregach Wilków jest obecnie pięciu kontuzjowanych. To Sasa Kalajdzić, Chiquinho, Hwang Hee-Chan, Boubacar Traore i Hugo Bueno. Po stronie gości kłopoty ze zdrowiem mają zaś Hugo Lloris, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur i Ryan Sessegnon.

Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur: ostatnie wyniki

Gracze Wolves w poprzedniej kolejce rywalizowali w delegacji z piłkarzami Liverpoolu. The Reds byli lepsi na swoim terenie i triumfowali 2:0. Zawodnicy Wolverhampton czekają na kolejny triumf w Premier League od 11 lutego 2023 roku. W tym momencie Wilki zajmują 15. miejsce z dorobkiem 24. punktów. Na czwartej lokacie są gracze Tottenhamu. Spurs mają 45 oczek. W niedzielę Koguty pokonały Chelsea 2:0. To druga kolejna ligowa wiktoria tego klubu. Kogutom gorzej zaś poszło w Pucharze Anglii (0:1 na wyjeździe z Sheffield United).

Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur: historia

W sierpniu 2022 roku odbył się mecz z rundy jesiennej sezonu 2022/23. Koguty były nieznacznie lepsze i triumfowały 1:0. W minionym sezonie ligowym odbyły się dwa spotkania pomiędzy tymi klubami. W rundzie jesiennej Koguty skromnie zwyciężyły w delegacji 1:0. Na terenie w Londynie to Wilki wygrały 2:0. Tymczasem w 1/16 EFL Cup lepsi byli londyńczycy, ale dopiero po serii rzutów karnych.

Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur: kursy bukmacherskie

Internetowi bukmacherzy uważają, że trzy oczka zdobędą goście. Gospodarze chcą zaś tutaj sprawić niespodziankę…

Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur: przewidywane składy

Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur: transmisja

Mecz Wolverhampton Wanderers – Tottenham Hotspur będzie transmitowany standardowo na Viaplay. Początek tego sobotniego spotkania o 16:00.