Wolverhampton Wanderers – West Ham United, typy i przewidywania

Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Wolverhampton Wanderers z West Hamem United w ramach 32. kolejki Premier League. Oba zespoły w ligowej tabeli dzielą tylko trzy punkty – Wilki mając mecz rozegrany mniej zajmują 11. miejsce, a Młoty ze spotkaniem więcej plasują się na 7. pozycji. Zarówno podopiecznym Gary’ego O’Neila, jak i Davida Moyesa ciężko będzie więc zapewnić sobie udział w przyszłej edycji europejskich pucharów.

We wszystkich pięciu poprzednich spotkaniach między tymi ekipami tylko jeden zespół trafiał do siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, sytuacja kadrowa

Wolverhampton Zawodnik Powrót Hee-Chan Hwang Uraz ścięgna udowego Koniec kwietnia 2024 Jean-Ricner Bellegarde Uraz kostki Połowa kwietnia 2024 Pedro Neto Uraz ścięgna udowego Połowa maja 2024 Craig Dawson Uraz pachwiny Kilka dni

West Ham Zawodnik Powrót Alphonse Areola Uraz mięśnia Koniec kwietnia 2024 Nayef Aguerd Nieznany Niepewny

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, ostatnie wyniki

Zarówno Wolverhampton Wanderers, jak i West Ham United w dwóch ostatnich kolejkach Premier League zgarnął zaledwie punkt. Wilki zremisowały 1:1 z Burnley i przegrały 0:2 z Aston Villą, natomiast Młoty podzieliły się punktami z Tottenhamem Hotspur (1:1) oraz uległy Newcastle United (3:4).

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, historia

Młoty wypadają trochę lepiej od Wilków w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to bowiem trzy zwycięstwa West Hamu United oraz dwie wygrane Wolverhampton Wanderers. Tym samym nie padł żaden remis.

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu na Molineux Stadium są gospodarze. Kurs na wygraną Wolverhampton Wanderers wynosi około 2.50, a typ na zwycięstwo West Hamu United to mniej więcej 2.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50.

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, przewidywane składy

Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 2 Matt Doherty 6 Boubacar Traoré 12 Matheus Cunha 14 Noha Lemina 20 Tommy Doyle 25 Daniel Bentley 45 Ty Barnett 62 Tawanda Chirewa 63 Nathan Fraser 2 Benjamin Johnson 3 Aaron Cresswell 7 Jamie Ward-Prowse 11 Kalvin Phillips 17 Maxwel Cornet 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 45 Divin Mubama 49 Joseph Anang

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, kto wygra?

Wolverhampton Wanderers – West Ham United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Molineux Stadium już w najbliższą sobotę, 6 kwietnia o godzinie 16:00.

