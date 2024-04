"Myślę, że jest czterech kandydatów na fotel trenera Lecha Poznań. Wydaję mi się, że Kosta Runjaić jest w tej czwórce" - powiedział dziennikarz Dawid Dobrasz na antenie kanału "Meczyki.pl". Dla Niemca byłby to szybki powrót do Ekstraklasy.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Hitowy powrót do Ekstraklasy

Jakiś czas temu dość sensacyjnie Kosta Runjaić został zwolniony z Legii Warszawa. Szkoleniowiec prowadził zespół od sezonu 2022/23, ale to w rundzie wiosennej tej kampanii kryzys, jaki spotkał jego zespół okazał się zbyt duży i 52-latek pożegnał się z ekipą, z którą zdobył Puchar i Superpuchar Polski.

Jednak od momentu rozstania z Legią spekulowano na temat jego dalszych losów. Kilkukrotnie w mediach przewijał się temat zespołów z rodzimego kraju, a dokładnie z 2. Bundesligi. Runjaić miał być bowiem na celowniku m.in. Herthy Berlin, ale jak do tej pory nic z tego nie wyniknęło.

Runjaić na ratunek Lechowi?

Teraz Dawid Dobrasz, dziennikarz portalu “Meczyki.pl” przekazał, że były trener Pogoni Szczecin może znajdować się na liście życzeń Lecha Poznań. “Kolejorz” bowiem rozgląda się za następcą Mariusza Rumaka, który od jakiegoś czasu siedzi na gorącym stołku i prawdopodobnie po sezonie pożegna się z klubem.

– Myślę, że jest czterech kandydatów na fotel trenera Lecha Poznań. Wydaję mi się, że Kosta Runjaić jest w tej czwórce, ale nie jest faworytem. Raczej ktoś z krajów Beneluksu może nim być. Może Marek Papszun, by to wziął jakby do niego teraz zadzwonili, ale to abstrakcyjna sytuacja – powiedział Dobrasz w programie “Poznań vs Warszawa” na antenie “Meczyków”.

