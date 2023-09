IMAGO/Ryan Crockett Na zdjęciu: Kyle Walker

Wolverhampton Wanderers – Manchester City, typy i przewidywania

Drużyna Manchesteru City do sobotniej batalii przystąpi z chęcią powrotu na zwycięską ścieżkę. To może skończyć się źle dla będącego w kryzysie Wolverhampton. Gospodarzom w uniknięciu wysokiej porażki może nie pomóc nawet atut własnego boiska. Nasz typ: wygrana Manchesteru City.

Wolverhampton Wanderers – Manchester City, sytuacja kadrowa

Wolverhampton – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jean-Ricner Bellegarde Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Jean-Ricner Bellegarde Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu

Manchester City - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Zack Steffen knee-surgery knee-surgery Powrót: Kilka dni knee-surgery Kilka dni Kevin De Bruyne Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 John Stones Uraz uda Uraz uda Powrót: Kilka dni Uraz uda Kilka dni Bernardo Silva Nieznany Nieznany Powrót: Początek października 2023 Nieznany Początek października 2023 Rodri Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Zack Steffen knee-surgery knee-surgery Powrót: Kilka dni knee-surgery Kilka dni Kevin De Bruyne Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 John Stones Uraz uda Uraz uda Powrót: Kilka dni Uraz uda Kilka dni Bernardo Silva Nieznany Nieznany Powrót: Początek października 2023 Nieznany Początek października 2023 Rodri Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu

Wolverhampton Wanderers - Manchester City, ostatnie wyniki

Wrzesień to katastrofalny miesiąc dla Wolverhampton, które ani razu nie zaznało smaku zwycięstwa. Wilki w Premier League zapunktowały jedynie przeciwko Luton, z którym zremisowały. Ponadto Wolverhampton pożegnało się z Pucharem Ligi Angielskiej po porażce z rywalem z niższego poziomu rozgrywkowego.

W EFL Cup nie gra też już Manchester City, który musiał uznać wyższość Newcastle United. W przypadku mistrza Anglii było to jedynie potknięcie, ponieważ Obywatele wygrali wcześniej aż osiem meczów z rzędu. Dzięki temu są liderem tabeli Premier League.

Wolverhampton Wanderers - Manchester City, historia

Piłkarze Wolverhampton woleliby zapomnieć o meczach bezpośrednich z Manchesterem City w zeszłym sezonie. Mistrz Anglii przyjechał na Molineux Stadium, gdzie wygrał 3:0. To samo uczynił na własnym obiekcie.

Wolverhampton Wanderers - Manchester City, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji są goście. Kurs na wygraną Manchesteru City wynosi około 1.33, a typ na zwycięstwo Wolverhampton to mniej więcej 8.80. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Wolverhampton Wanderers - Manchester City, przewidywane składy

Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Manchester City (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Wolverhampton (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Manchester City (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Gary O’Neill Pep Guardiola Rezerwowi ▼ 2 Matt Doherty

9 Fábio Silva

17 Hugo Bueno

18 Sasa Kalajdzic

20 Tommy Doyle

21 Pablo Sarabia

24 Toti Gomes

25 Daniel Bentley Nathan Aké 6

Jack Grealish 10

Stefan Ortega 18

Sergio Gomez 21

Scott Carson 33

Oscar Bobb 52

Wolverhampton Wanderers - Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Wolverhampton 13% Remis 13% Wygrana Manchesteru City 75% 8 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Wolverhampton

Remis

Wygrana Manchesteru City

Wolverhampton Wanderers - Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie rozpocznie się w sobotę 30 września o godzinie 16:0. Zmagania na żywo będzie można śledzić wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

