Wisła Płock – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (01.02.2026)

Wisła – Raków: typy bukmacherskie
Wisła Płock podejmie Raków Częstochowa w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze rundę jesienną zakończyli na fotelu lidera. Zespół Mariusza Misiurę imponuje przede wszystkim w defensywie – Płocczanie stracili dotąd zaledwie 12 bramek, choć aż dziesięciokrotnie dzielili się punktami z rywalami. Zimą do beniaminka dołączyli Dominik Sarapata, który został wypożyczony z FC Kopenhaga, oraz Matwiej Bachno z rezerw Lecha Poznań.
Na własnym stadionie Wisła prezentuje się znakomicie i jest obecnie najlepiej punktującą drużyną w lidze przed własną publicznością. W Rakowie w połowie kampanii doszło natomiast do zmiany na ławce trenerskiej. W grudniu z klubem rozstał się Marek Papszun, a jego następcą został Łukasz Tomczyk, który trafił pod Jasną Górę z Polonii Bytom. Częstochowianie zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli i znakomicie spisują się w meczach wyjazdowych. Raków wygrał sześć spotkań poza domem i trzykrotnie schodził z boiska pokonany. Moim zdaniem to spotkanie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Wisły Płock.
Wisła – Raków: ostatnie wyniki
Piłkarze Wisły zremisowali pięć kolejnych spotkań w Ekstraklasie. W ostatnim meczu ligowym w minionym roku Nafciarze podzielili się punktami w Kielcach z Koroną (1:1). Wcześniej beniaminek zanotował bezbramkowe remisy z Cracovią i Lechem Poznań, a w starciach z Górnikiem Zabrze (1:1) oraz Motorem Lublin (1:1).
Z kolei w Rakowie końcówka poprzedniego roku była bardzo intensywna ze względu na rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji. Częstochowianie odnieśli w europejskich pucharach dwa zwycięstwa nad Omonią Nikozja (1:0) oraz Zrinjskim Mostarem (1:0). Na krajowym podwórku Raków poniósł porażkę z Zagłębiem Lubin (0:1), zwycięstwo nad GKS Katowice (1:0), a także awans w Pucharze Polski po wygranej ze Śląskiem Wrocław (2:1).
Wisła – Raków: historia
W pierwszej części kampanii ligowej Płocczanie ograli w Częstochowie Raków (2:1). Natomiast w trakcie sezonu 2022/23 Raków był górą w Płocku, wygrywając (2:1). W pamięci kibiców zapisał się jednak domowy mecz Medalików przeciwko Nafciarzom, który zakończył się triumfem gospodarzy (7:1). Cztery bramki zdobył Vladislavs Gutkovskis. Łotysz wrócił zimą do Ekstraklasy, zasilając szeregi Arki Gdynia.
Wisła – Raków: kursy bukmacherskie
W ofercie bukmacherów faworytami niedzielnego meczu w Płocku są gracze Rakowa Częstochowa, na których kursy są w granicach 2.15-2.20. Jeśli rozważasz wytypowanie wygranej Wisły Płock, to kursy jest ustalony na poziomie mniej więcej 3.70.
Wisła – Raków: przewidywane składy
Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Edmundsson – Rogelj, Kun, Pacheco, Nowak, Lecoeuche – Jurić, Sekulski
Raków Częstochowa: Zych – Mosór, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Bulat, Repka, Silva – Pieńko, Brunes, Makuch
Wisła – Raków: sonda
Kto wygra mecz na Stadionie im. Kazimierza Górskiego
- Wisła Płock 29%
- Remis 29%
- Raków Częstochowa 43%
7+ Votes
Wisła – Raków: transmisja meczu
Spotkanie Wisły Płock z Rakowem Częstochowa w 19. serii gier PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na niedzielę (1 lutego) o godzinie 14:45. Rywalizację będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.