Wisła Płock – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (01.02.2026)

Wisła Płock podejmie Raków Częstochowa w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Starcie na Stadionie im. Kazimierza Górskiego zaplanowano na niedzielę (1 lutego) o godz. 14:45. Na ławce zadebiutuje Łukasz Tomczyk zespole gości.

PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Wisła – Raków: typy bukmacherskie

Wisła Płock podejmie Raków Częstochowa w meczu 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Nafciarze rundę jesienną zakończyli na fotelu lidera. Zespół Mariusza Misiurę imponuje przede wszystkim w defensywie – Płocczanie stracili dotąd zaledwie 12 bramek, choć aż dziesięciokrotnie dzielili się punktami z rywalami. Zimą do beniaminka dołączyli Dominik Sarapata, który został wypożyczony z FC Kopenhaga, oraz Matwiej Bachno z rezerw Lecha Poznań.

Na własnym stadionie Wisła prezentuje się znakomicie i jest obecnie najlepiej punktującą drużyną w lidze przed własną publicznością. W Rakowie w połowie kampanii doszło natomiast do zmiany na ławce trenerskiej. W grudniu z klubem rozstał się Marek Papszun, a jego następcą został Łukasz Tomczyk, który trafił pod Jasną Górę z Polonii Bytom. Częstochowianie zajmują obecnie czwarte miejsce w tabeli i znakomicie spisują się w meczach wyjazdowych. Raków wygrał sześć spotkań poza domem i trzykrotnie schodził z boiska pokonany. Moim zdaniem to spotkanie zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Wisły Płock.

Paweł STS 3.40 Wygrana Wisły Płock Zagraj w STS!

Wisła – Raków: ostatnie wyniki

Piłkarze Wisły zremisowali pięć kolejnych spotkań w Ekstraklasie. W ostatnim meczu ligowym w minionym roku Nafciarze podzielili się punktami w Kielcach z Koroną (1:1). Wcześniej beniaminek zanotował bezbramkowe remisy z Cracovią i Lechem Poznań, a w starciach z Górnikiem Zabrze (1:1) oraz Motorem Lublin (1:1).

Z kolei w Rakowie końcówka poprzedniego roku była bardzo intensywna ze względu na rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji. Częstochowianie odnieśli w europejskich pucharach dwa zwycięstwa nad Omonią Nikozja (1:0) oraz Zrinjskim Mostarem (1:0). Na krajowym podwórku Raków poniósł porażkę z Zagłębiem Lubin (0:1), zwycięstwo nad GKS Katowice (1:0), a także awans w Pucharze Polski po wygranej ze Śląskiem Wrocław (2:1).

Wisła – Raków: historia

W pierwszej części kampanii ligowej Płocczanie ograli w Częstochowie Raków (2:1). Natomiast w trakcie sezonu 2022/23 Raków był górą w Płocku, wygrywając (2:1). W pamięci kibiców zapisał się jednak domowy mecz Medalików przeciwko Nafciarzom, który zakończył się triumfem gospodarzy (7:1). Cztery bramki zdobył Vladislavs Gutkovskis. Łotysz wrócił zimą do Ekstraklasy, zasilając szeregi Arki Gdynia.

Wisła – Raków: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów faworytami niedzielnego meczu w Płocku są gracze Rakowa Częstochowa, na których kursy są w granicach 2.15-2.20. Jeśli rozważasz wytypowanie wygranej Wisły Płock, to kursy jest ustalony na poziomie mniej więcej 3.70.

Wisła Płock Remis Raków Częstochowa 3.40 3.05 2.20 3.70 3.25 2.15 3.70 3.25 2.20 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 12:01

Wisła – Raków: przewidywane składy

Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Edmundsson – Rogelj, Kun, Pacheco, Nowak, Lecoeuche – Jurić, Sekulski

Raków Częstochowa: Zych – Mosór, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Bulat, Repka, Silva – Pieńko, Brunes, Makuch

Wisła – Raków: sonda

Kto wygra mecz na Stadionie im. Kazimierza Górskiego Wisła Płock

Remis

Raków Częstochowa Wisła Płock 29%

Remis 29%

Raków Częstochowa 43% 7+ Votes

Wisła – Raków: transmisja meczu

Spotkanie Wisły Płock z Rakowem Częstochowa w 19. serii gier PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na niedzielę (1 lutego) o godzinie 14:45. Rywalizację będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.