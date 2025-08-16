Wisła Płock – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

Wisła – Legia, typy bukmacherskie
Niedzielne zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie hitowe spotkanie. A w nim Wisła Płock przed własną publicznością podejmie Legię Warszawa. Gospodarze zaliczają świetne wejście w nowy sezon i są prawdopodobnie największą niespodzianką. Wojskowi natomiast w tygodniu rozegrali ciężkie spotkanie z AEK-iem Larnaką. Stołeczny zespół ostatecznie nie zdołał awansować do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy. Nadchodząca rywalizacja w Płocku zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja ostatecznie uważam, że obaj bramkarze zakończą mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Wisła – Legia, ostatnie wyniki
Wisła Płock notuje znakomity start w nowy sezon. Nafciarze w dotychczas czterech rozegranych meczach ligowych odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Koroną Kielce, 2:1 z Rakowem Częstochowa oraz 2:0 z Piastem Gliwice), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Widzewem Łódź).
Legia Warszawa natomiast notuje przyzwoite wyniki. Podopieczni Edwarda Iordanescu w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z rewanżu z Banikiem Ostrawa, 3:1 z GKS-em Katowice oraz 2:1 z AEK-iem Larnaką w rewanżu), zaliczyli jeden remis (0:0 z Arką Gdynia), a także ponieśli jedną porażkę (1:4 z AEK-iem Larnaką w pierwszym meczu).
Wisła – Legia, historia
Przed sezonem doszło do starcia między tymi zespołami. Mecz towarzyski zakończył się finalnie triumfem Wisły Płock (3:2). Poprzednie cztery rywalizacje kończyły się dwoma triumfami zarówno Legii Warszawa jak i Nafciarzy.
Wisła – Legia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego pojedynku jest Legia Warszawa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Wisły Płock natomiast sięga nawet 3.30.
Wisła – Legia, kto wygra?
Wisła – Legia, przewidywane składy
|1Stanislaw Pruszkowski
|5Bojan Nastic
|6Krystian Pomorski
|7Dawid Barnowski
|16Fabian Hiszpanski
|22Piotr Krawczyk
|27Bartosz Borowski
|37Oskar Tomczyk
|42Filip Zajac
|3Aleksandre Kalandadze
|30Wiktor Nowak
|3Steve Kapuadi
|8Rafał Augustyniak
|13Arkadiusz Reca
|17Ilya Shkurin
|20Jakub Zewlakow
|23Patryk Kun
|25Ryoya Morishita
|27Gabriel Kobylak
|30Petar Stojanovic
|4Marco Burch
|12Radovan Pankov
Wisła – Legia, transmisja meczu
Spotkanie Wisła Płock – Legia Warszawa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland oraz Canal+ Sport 3. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
