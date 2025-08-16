Wisła Płock – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (17.08.2025)

14:26, 16. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Wisła Płock - Legia Warszawa: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 20:15.

Paweł Wszołek
PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

Wisła – Legia, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie hitowe spotkanie. A w nim Wisła Płock przed własną publicznością podejmie Legię Warszawa. Gospodarze zaliczają świetne wejście w nowy sezon i są prawdopodobnie największą niespodzianką. Wojskowi natomiast w tygodniu rozegrali ciężkie spotkanie z AEK-iem Larnaką. Stołeczny zespół ostatecznie nie zdołał awansować do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy. Nadchodząca rywalizacja w Płocku zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja ostatecznie uważam, że obaj bramkarze zakończą mecz bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Wisła – Legia, ostatnie wyniki

Wisła Płock notuje znakomity start w nowy sezon. Nafciarze w dotychczas czterech rozegranych meczach ligowych odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Koroną Kielce, 2:1 z Rakowem Częstochowa oraz 2:0 z Piastem Gliwice), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Widzewem Łódź).

Legia Warszawa natomiast notuje przyzwoite wyniki. Podopieczni Edwarda Iordanescu w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z rewanżu z Banikiem Ostrawa, 3:1 z GKS-em Katowice oraz 2:1 z AEK-iem Larnaką w rewanżu), zaliczyli jeden remis (0:0 z Arką Gdynia), a także ponieśli jedną porażkę (1:4 z AEK-iem Larnaką w pierwszym meczu).

Wisła – Legia, historia

Przed sezonem doszło do starcia między tymi zespołami. Mecz towarzyski zakończył się finalnie triumfem Wisły Płock (3:2). Poprzednie cztery rywalizacje kończyły się dwoma triumfami zarówno Legii Warszawa jak i Nafciarzy.

Wisła – Legia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego pojedynku jest Legia Warszawa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Wisły Płock natomiast sięga nawet 3.30.

Wisła Płock
Legia Warszawa
3.30
3.50
2.12
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2025 14:20.

Wisła – Legia, kto wygra?

Wisła – Legia, przewidywane składy

Wisła – Legia, transmisja meczu

Spotkanie Wisła Płock – Legia Warszawa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland oraz Canal+ Sport 3. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

