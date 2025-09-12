Wisła Płock – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

Wisła Płock – Cracovia: przewidywania
W sobotni wieczór na stadionie w Płocku czeka nas absolutny hit 8. kolejki PKO Ekstraklasy. Wisła Płock jako lider tabeli podejmować będzie zespół Cracovii. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle ciekawe starcie, w którym paść powinno wiele goli. Obie ekipy bowiem lubią i starają się grać ofensywie, co zwiastuje wielkie emocje. Trudno wskazać jednak zdecydowanego faworyta i wydaje się, że rozstrzygnąć mogą detale, a nawet tylko jedna bramka.
Z pewnością jednak zarówno gospodarze, jak i goście mają swoje aspiracje i taką możliwość, aby pokonać swoich rywali w tym starciu, które rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:30.
Wisła Płock – Cracovia: ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki zarówno Wisły Płock, jak i Cracovii są do siebie dość zbliżone. Choć trzeba przyznać, że w poprzedniej kolejce, która odbyła się jeszcze przed przerwą na mecze reprezentacji, lepiej zaprezentowali się gracze Pasów. Wówczas przed własną publicznością pokonali Legię Warszawa 2:1. Wisła Płock z kolei uległa kilka dni wcześniej w meczu z Arką Gdynia. Była to pierwsza porażka ekipy Mariusza Misury w nowym sezonie.
Ogólnie jednak tak, jak już wspominałem. Jest to starcie pierwszej drużyny ligowej tabeli z ekipą, która przed startem kolejki zajmuje drugą lokatę. Wszystko wskazuje więc na absolutny hit tej serii gier.
Wisła Płock – Cracovia: historia
Bilans ostatnich spotkań obu tych zespołów jest dość wyrównany. Wiadomo jednak, że na poziomie PKO Ekstraklasy zarówno Wisła Płock, jak i Cracovia nie miały okazję widzieć się od kilku sezonów. Ostatni mecz pomiędzy tymi ekipami odbył się bowiem w maju 2025 roku. Wówczas lepsi okazali się piłkarze Pasów, a Nafciarze zmierzali w kierunku Betclic 1. ligi. Wcześniej jednak, w tym samym sezonie, mecz w Płocku wygrali gospodarze. Ogólnie dwa ostatnie starcie rozgrywane na Mazowszu były na korzyść Wisły, ostatni raz ekipa spod Wawelu zdobyła tam punkty w listopadzie 2020 roku.
Wisła Płock – Cracovia: kto wygra?
Wisła Płock – Cracovia: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Wisły Płock. Kurs na zwycięstwo Nafciarzy wynosi mniej więcej 2.25. Jeśli z kolei jednak uznajemy, że w tym starciu padnie wynik remisowy, to możemy to postawić za 3.30. Zaskakująco wysoki jest kurs na zwycięstwo Pasów, bowiem trzy punkty Cracovii zagramy za nawet 3.45.
Wisła Płock – Cracovia: transmisja
Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3. Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
