Wisła Płock – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

Wisła Płock - Cracovia: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na niezwykle ciekawie zapowiadający się mecz PKO Ekstraklasy. To może być hit kolejki.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock – Cracovia: przewidywania

W sobotni wieczór na stadionie w Płocku czeka nas absolutny hit 8. kolejki PKO Ekstraklasy. Wisła Płock jako lider tabeli podejmować będzie zespół Cracovii. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle ciekawe starcie, w którym paść powinno wiele goli. Obie ekipy bowiem lubią i starają się grać ofensywie, co zwiastuje wielkie emocje. Trudno wskazać jednak zdecydowanego faworyta i wydaje się, że rozstrzygnąć mogą detale, a nawet tylko jedna bramka.

Z pewnością jednak zarówno gospodarze, jak i goście mają swoje aspiracje i taką możliwość, aby pokonać swoich rywali w tym starciu, które rozpocznie się w sobotę o godzinie 17:30.

Wisła Płock – Cracovia: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki zarówno Wisły Płock, jak i Cracovii są do siebie dość zbliżone. Choć trzeba przyznać, że w poprzedniej kolejce, która odbyła się jeszcze przed przerwą na mecze reprezentacji, lepiej zaprezentowali się gracze Pasów. Wówczas przed własną publicznością pokonali Legię Warszawa 2:1. Wisła Płock z kolei uległa kilka dni wcześniej w meczu z Arką Gdynia. Była to pierwsza porażka ekipy Mariusza Misury w nowym sezonie.

Ogólnie jednak tak, jak już wspominałem. Jest to starcie pierwszej drużyny ligowej tabeli z ekipą, która przed startem kolejki zajmuje drugą lokatę. Wszystko wskazuje więc na absolutny hit tej serii gier.

Wisła Płock – Cracovia: historia

Bilans ostatnich spotkań obu tych zespołów jest dość wyrównany. Wiadomo jednak, że na poziomie PKO Ekstraklasy zarówno Wisła Płock, jak i Cracovia nie miały okazję widzieć się od kilku sezonów. Ostatni mecz pomiędzy tymi ekipami odbył się bowiem w maju 2025 roku. Wówczas lepsi okazali się piłkarze Pasów, a Nafciarze zmierzali w kierunku Betclic 1. ligi. Wcześniej jednak, w tym samym sezonie, mecz w Płocku wygrali gospodarze. Ogólnie dwa ostatnie starcie rozgrywane na Mazowszu były na korzyść Wisły, ostatni raz ekipa spod Wawelu zdobyła tam punkty w listopadzie 2020 roku.

Wisła Płock – Cracovia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Wisła Płock

Remis

Cracovia Wisła Płock

Remis

Cracovia 0 Votes

Wisła Płock – Cracovia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Wisły Płock. Kurs na zwycięstwo Nafciarzy wynosi mniej więcej 2.25. Jeśli z kolei jednak uznajemy, że w tym starciu padnie wynik remisowy, to możemy to postawić za 3.30. Zaskakująco wysoki jest kurs na zwycięstwo Pasów, bowiem trzy punkty Cracovii zagramy za nawet 3.45.

Wisła Płock Cracovia 2.40 3.30 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 13:49 .

Wisła Płock – Cracovia: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3. Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.