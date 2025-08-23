Wisła Kraków – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław, typy na niedzielny mecz 7. kolejki Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda podejmie głównego rywala do awansu przy komplecie na trybunach. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Julius Ertlthaler i Angel Rodado

Wisła – Śląsk, typy i przewidywania

Wisła Kraków w niedzielę podejmie na własnym terenie ekipę Śląska Wrocław w hicie pierwszej ligi. Na trybunach zasiądzie komplet widzów, co gwarantuje niesamowite i emocjonujące widowisko. Mariusz Jop zapowiedział, że to starcie dwóch głównych faworytów do awansu, więc śmiało można oczekiwać ognia na murawie w Krakowie. Biała Gwiazda do tej pory zdobyła komplet punktów w pięciu meczach i jest liderem tabeli. Śląsk natomiast ma już na koncie wpadki, ale wydaje się, że z każdym tygodniem jest coraz bliżej pełnej aklimatyzacji do pierwszoligowych rozgrywek. Jaki przebieg może mieć to spotkanie? Choć Śląsk rośnie z meczu na mecz, Wisła zdaje się być obecnie na znacznie wyższym poziomie. Jej zwycięstwo nie będzie zaskoczeniem. Mój typ – Wisła Kraków wygra.

Wisła – Śląsk, ostatnie wyniki

Wisła Kraków ma w tabeli 15 punktów po pięciu rozegranych meczach i jest liderem. W poprzedniej kolejce zaliczyła znakomity wyjazd do Pruszkowa, zakończony wygraną ze Zniczem aż 7-0. To jej najwyższa wygrana od wielu, wielu lat. Wcześniej Biała Gwiazda pokonała też Pogoń Grodzisk Mazowiecki (3-2), GKS Tychy (4-3), ŁKS Łódź (5-0) oraz Stal Mielec (4-0). Na wyróżnienie zasługuje jej siła ofensywna – ma na swoim koncie już 23 zdobyte bramki.

Śląsk Wrocław od czterech kolejek kontynuuje serię bez porażki. Po sensacyjnej przegranej ze Stalą Rzeszów spadkowicz z Ekstraklasy ograł Ruch Chorzów (3-1) oraz Miedź Legnica (3-1), a po remisie z Odrą Opole wrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując też Chrobrego Głogów (2-1). W tabeli wrocławianie zajmują trzecią lokatę z dorobkiem 11 punktów.

Wisła – Śląsk, historia

Ostatni raz te ekipy miały okazję mierzyć się ze sobą w sezonie 2021/2022. Wówczas obie walczyły o utrzymanie w Ekstraklasie, co ostatecznie nie powiodło się Wiśle Kraków, która spadła do pierwszej ligi. W tamtym sezonie Śląsk Wrocław rozbił na wyjeździe Białą Gwiazdę aż 5-0. W rewanżu we Wrocławiu padł natomiast remis 1-1. Dla Wisły rywalizacja ze Śląskiem w ostatnich latach nie układała się korzystnie. Na wygraną czeka od 2019 roku.

Wisła – Śląsk, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Wisła Kraków przystąpi do tego starcia jako wielki faworyt, mimo dużej marki obu ekip. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi raptem 1.61. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Śląska Wrocław jest to 4.70. Kurs na remis wynosi z kolei 3.95. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Wisła Kraków Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 20:48 .

Wisła – Śląsk, kto wygra?

Wisła – Śląsk, transmisja meczu

Niedzielny mecz Wisła Kraków – Śląsk Wrocław rozpocznie się o godzinie 14:30. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP Polonia oraz TVP Sport, a w internecie na stronie sport.tvp.pl.

