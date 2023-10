Wisła Kraków – Resovia: typy, kursy, zapowiedź (20.10.2023)

Wisła Kraków - Resovia: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Kolejny krok w kierunku powrotu do Ekstraklasy będzie starała się zrobić w piątkowy wieczór Biała Gwiazda. Do meczu z Resovią przystąpi w roli faworyta.

IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2023 21:13 .

Wisła Kraków – Resovia, typy i przewidywania

W roli faworyta do piątkowego meczu przystąpią podopieczni Radosława Sobolewskiego, którzy po ostatniej wysokiej wygranej ze Zniczem będą chcieli pójść za ciosem. Ja w tym meczu spodziewam się nie tylko ich wygranej, ale również sporej liczby bramek. Będzie to powiem pojedynek z zespołów z najmocniejszą ofensywą (23 zdobyte bramki) z zespołem plasującym się na drugim miejscu pod względem liczby straconych goli (19). Mój typ: wygrana Wisły + powyżej 2,5 bramki

Wisła Kraków – Resovia, ostatnie wyniki

Wisła Kraków do piątkowego spotkania przystąpi z mianem niepokonanego od sześciu kolejek zespołu. Biała Gwiazda w tym czasie odniosła trzy zwycięstwa i zanotowała trzy remisy, co pozwoliło jej poprawić swoją sytuację w ligowej tabeli. Po ostatniej efektownej wygranej 6:2 nad Zniczem Pruszków awansowała na piąte miejsce w ligowej tabeli. Jej strata do miejsca premiowanego bezpośredniem awansem zmniejszyła się do czterech punktów. Wiślacy mogli więc w zdecydowanie lepszych nastrojach przygotowywać się do wznowienia rozgrywek po przerwie na mecze reprezentacji.

Resovia jeszcze niedawno znajdowała się w strefie spadkowej, ale udało jej się z niej wydostać po ostatniej wygranej 2:0 z GKS-em Tychy. Było to drugie zwycięstwo z zespołu z Rzeszowa w tym sezonie. Zostało poprzedzone serią pięciu kolejnych meczów bez wygranej, w których Resovia zdobyła zaledwie jeden punkt.

Wisła Kraków – Resovia, historia

Obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą dwukrotnie w poprzednim sezonie. Oba mecze zakończyły się wygranymi 2:0 Wisły Kraków. W pierwszym meczu w Rzeszowie na listę strzelców wpisywali się Michał Żyro i Igor Łasicki. W drugim pojedynku w Krakowie gole padały po strzałach Łukasza Seweryna (samobójczym) i Luisa Fernandeza.

Wisła Kraków – Resovia, kursy bukmacherskie

Wisła jest zdaniem bukmacherów wyraźnym faworytem do odniesienia zwycięstwa w piątkowym meczu. Rozważając typ na wygraną Białej Gwiazdy znajdziemy kursy w okolicy 1.45-1.47. Znacznie wyżej wyceniane jest oczywiście zwycięstwo Resovii. W tym miejscu warto zwrócić uwagę również na możliwość otrzymania bardzo atrakcyjnego pakietu powitalnego przy rejestracji w Fortunie. W jego skład wchodzą między innymi zakłady bez ryzyka o wartości 600 zł. Z oferty można skorzystać podając podczas rejestracji Fortuna kod promocyjny GOAL.

Wisła Kraków – Resovia, kto wygra?

Wisła Kraków – Resovia, przewidywane składy

Wisła do piątkowego meczu przystąpi bez trzech zawodników. Ze względu na problemy zdrowotne nie wystąpią Igor Łasicki i Michał Żyro, natomiast za czerwoną kartkę pauzuje David Junca.

Wisła: Raton – Jaroch, Uryga, Colley, Krzyżanowski – Baena, Sapała, Carbo, Olejarka, Goku – Rodado

Resovia: Pindroch – Tomal, Bondarenko, Osyra, Adamski – Mikulec, Kanach, Urynowicz, Łyszczarz, Ibe-Torti – Ciepiela

Wisła Kraków – Resovia, transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – Resovia rozegrany zostanie w piątek (20 października) o godzinie 20:30. Transmisja meczu dostępna będzie na kanale Polsat Sport Extra.

