Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki, typy na niedzielny mecz 4. kolejki Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda chce utrzymać się na fotelu lidera tabeli. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła – Pogoń, typy i przewidywania

Wisła Kraków notuje najlepszy start w historii ligowych rozgrywek. Potwierdza tym samym, że walczy o awans do Ekstraklasy. Ekipa Mariusza Jopa przystąpiła do sezonu w znakomitej dyspozycji, a jej nowe nabytki błyszczą od pierwszej kolejki. W niedzielę Biała Gwiazda podejmie przed własną publicznością Pogoń Grodzisk Mazowiecki w hicie czwartej kolejki. Beniaminek na papierze może nie zachwycać, ale w rzeczywistości ma siedem punktów po trzech meczach i z pewnością postara się o kolejną niespodziankę, tym razem w Krakowie. Gospodarze mogą jednak okazać się zbyt mocni, gdyż dysponują znacznie większą jakością piłkarską. Mój typ – wygrana Wisły Kraków.

Wisła – Pogoń, ostatnie wyniki

Wisła Kraków przystąpi do tego meczu jako lider pierwszej ligi. Po trzech kolejkach ma w dorobku komplet punktów, ogrywając kolejno Stal Mielec (4-0), ŁKS Łódź (5-0) oraz GKS Tychy (4-3). Biała Gwiazda imponowała w tych starciach skutecznością, a zdecydowana większość jej piłkarzy prezentuje bardzo dobrą formę.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki na pewno jest największym pozytywnym zaskoczeniem tych pierwszych trzech kolejek. Beniaminek był spisywany na pożarcie, ale pod wodzą Piotra Stokowca osiąga bardzo dobre rezultaty. Pogoń na inaugurację ograła Stal Rzeszów 2-1. Następnie zremisowała z Puszczą Niepołomice, a przed tygodniem rozbiła Miedź Legnica aż 4-0.

Wisła – Pogoń, historia

Wisła Kraków i Pogoń Grodzisk Mazowiecki nie miały dotąd okazji się ze sobą mierzyć.

Wisła – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają na Wisłę Kraków. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.38. W przypadku ewentualnej wygranej Pogoni Grodzisk Mazowiecki jest to 6.40. Kurs na remis wynosi natomiast 4.80. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Wisła Kraków Pogoń Grodzisk Mazowiecki Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2025 13:17 .

Wisła – Pogoń, kto wygra?

Wisła – Pogoń, transmisja meczu

Mecz Wisła Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozpocznie się o godzinie 14:30. Transmisja w telewizji będzie dostępna w TVP Polonia. W internecie można natomiast skorzystać ze strony sport.tvp.pl. Starcie można obejrzeć również w usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

