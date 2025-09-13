Wisła Kraków – Odra Opole: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

Wisła Kraków - Odra Opole, typy na sobotni mecz Betclic 1. Ligi. Biała Gwiazda po wpadce z Miedzią Legnica utrzymuje fotel lidera, ale chce wrócić na zwycięską ścieżkę. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Wisła – Odra, typy i przewidywania

Wisła Kraków znakomicie radziła sobie od początku sezonu, ale tuż przed przerwą reprezentacyjną jej passę zakończyła Miedź Legnica. W sobotę nadarza się okazja, aby wrócić na właściwe tory i ponownie odskoczyć rywalom w ligowej tabeli. Biała Gwiazda na własnym terenie podejmie Odrę Opole, która jest w tym sezonie jedną z najgorzej punktujących ekip w stawce. Nie będzie to jednak łatwa przeprawa, bowiem sobotni goście potrafili już zatrzymać faworyzowanych rywali, a w dodatku tracą niewiele goli. Wisła wciąż ma na tyle jakości piłkarskiej, by zdobyć trzy punkty. Mój typ – wygrana Wisły.

Wisła – Odra, ostatnie wyniki

Wisła Kraków pozostaje liderem tabeli pierwszej ligi. W siedmiu meczach uzbierała aż 18 punktów, co jest imponującym wynikiem. Sezon zaczął się dla niej wyśmienicie – zanotowała sześć kolejnych wygranych, a pierwsza wpadka nastąpiła dopiero przy okazji wyjazdu do Legnicy. Miedź znalazła sposób na zatrzymanie rozpędzonej ekipy Mariusza Jopa, wygrywając z nią 2-0. Biała Gwiazda do tej pory ogrywała już drużyny Śląska Wrocław (5-0), ŁKS-u Łódź (5-0), Stali Mielec (4-0) czy GKS-u Tychy (4-3).

Odra Opole dotąd nie może pochwalić się zbyt dobrymi wynikami. W tabeli znajduje się tuż nad strefą spadkową, gromadząc dziewięć „oczek” w ośmiu kolejkach. Warto jednak odnotować, że nie rozpieszczał jej wymagający terminarz, a mimo tego potrafiła zatrzymać już ŁKS, Śląska czy GKS Tychy, a także zwyciężyć z Miedzią Legnica.

Wisła – Odra, historia

Wisła Kraków w minionym sezonie pokazała swoją dominację nad najbliższym rywalem. Jesienią w Krakowie Odra Opole została rozbita, przegrywając aż 0-5. W rundzie rewanżowej również triumfowała Biała Gwiazda, która na wyjeździe wygrała 2-1. Po raz ostatni Odra świętowała wygraną nad Wisłą w sierpniu 2023 roku. Wówczas za wyniki Odry odpowiadał Adam Nocoń, a Wisły Radosław Sobolewski.

Wisła – Odra, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają praktycznie żadnych szans Odrze Opole na wywiezienie korzystnego rezultatu z Krakowa. Kurs na wygraną Wisły wynosi tylko 1.31. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Odry jest to aż 8.00. Kurs na remis wynosi z kolei 4.95. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Wisła Kraków Odra Opole Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 14:53 .

Wisła – Odra, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Wisły

Remisem

Wygraną Odry Wygraną Wisły 75%

Remisem 0%

Wygraną Odry 25% 4+ Votes

Wisła – Odra, transmisja meczu

Sobotni mecz Wisła Kraków – Odra Opole rozpocznie się o godzinie 19:30. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w telewizji na kanale TVP 3 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV.

