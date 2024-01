IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Diogo Dalot

Wigan Athletic – Manchester United, typy bukmacherskie

Ostatnie poczynania Manchesteru United w delegacjach nie mogą napawać optymizmem fanów tego zespołu. Ci być może nerwowo będą musieli spoglądać na poczynania swoich ulubieńców w konfrontacji z Wigan, które gra na trzecim poziomie rozgrywkowym. Gospodarze potrafią wykorzystać atut własnego boiska. Sądzę, że może dojść do niespodzianki w postaci remisu.

Wigan Athletic – Manchester United, ostatnie wyniki

Gracze Wigan okupują dolne rejony tabeli League One. Zespół ten wziął się ostatnio mocniej do pracy, co poskutkowało cenną wygraną na koniec ubiegłego roku oraz remisem na początku 2024 roku.

Zawodnicy Manchesteru United nie radzą sobie dobrze w ostatnich tygodniach. Na plus można jedynie zaliczyć remis z Liverpoolem i wygraną z Aston Villą. Poza tym Czerwone Diabły doznały trzech porażek.

Wigan Athletic – Manchester United, historia

Drużyny te spotkają się po raz pierwszy od sezonu 2016/2017, kiedy to los skojarzył je ze sobą w 1/16 finału Pucharu Anglii. Wówczas Wigan przybyło na Old Trafford, które opuściło po porażce 0:4.

Wigan Athletic – Manchester United, kursy bukmacherskie

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 5.70. Rejestrując się z STS kod bonusowy u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego bonusu, wpisując kod GOAL.

Wigan Athletic – Manchester United, kto wygra?

Wigan Athletic – Manchester United, przewidywane składy

Wigan Athletic – Manchester United, transmisja meczu

Początek meczu Wigan -Man United zaplanowano na poniedziałek (8 stycznia) o godzinie 21:15. Transmisję tego spotkania można śledzić na kanale Eleven Sports 1.

